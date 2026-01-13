暗挺美國Fed主席鮑爾？ 德國總理憂全球央行日益受政治影響

美國檢方將就聯準會華府總部整修工程調查聯準會主席鮑爾（右），此舉被視為川普總統（左）再度藉司法打壓政敵。圖為2025年7月24日川普在鮑爾陪同下，參觀正進行整修的聯準會華府總部。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）13日表達對全球各地央行逐漸飽受政治力影響的憂慮，並強調央行的獨立運作至為重要。

刻正在印度南部大城班加羅爾（Bengaluru）訪問的梅爾茨說：「我對全球各地央行受到的政治影響變得有多強大，已經擔憂好一陣子，而非只有最近幾天或幾週。」

「出於正當理由，包括德國在內的歐洲國家，向來視央行獨立的重要性至高無上。我希望這種情況能夠繼續保持下去。」

梅爾茨此言疑似是委婉力挺美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。美國總統川普去年回鍋白宮後就看鮑爾不順眼，一再批評鮑爾未如其願大幅調降利率，甚至揚言要炒鮑爾魷魚。美媒日前踢爆，華府檢察官已就Fed總部整修工程以及疑似對國會作出不實陳述，對鮑爾展開調查。

包括Fed前主席柏南奇（Ben Bernanke）、葛林斯潘（Alan Greenspan）、葉倫（Janet Yellen）以及多名曾任財政部長的前官員發表聯合聲明，斥此等史無前例的調查行動，是企圖利用檢方攻擊來破壞Fed的獨立性。

川普此前也曾試圖透過法律訴訟來「清算」政敵，包括調查牽扯到川普的2016年俄羅斯介選「通俄門」案的前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James B. Comey），以及曾成功起訴川普的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。

