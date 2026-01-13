鼓勵學子深耕金融研究 合庫2026年研究獎金開放申請

鼓勵學子深耕金融研究，合庫銀行2026年研究獎金開放申請。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕為落實企業社會責任並培育金融研究人才，合作金庫銀行持續推動「研究獎金」計畫，鼓勵學生充實金融知識、提升研究風氣。2026年研究獎金即日起開放申請，凡審查通過者，大學至博士班學生可分別獲得新台幣2萬至4萬元不等的獎金，表現優異者未來亦有機會優先成為合庫延攬人才的重要參考。

合庫研究獎金獎勵對象為國內各公私立大學及研究所在學學生。申請人須檢具研究論文一篇，研究主題以國內經濟或金融相關議題為範圍，包括金融防詐、人工智慧金融（AI金融）、金融科技與創新實驗、銀行法令遵循、新興金融監理、風險治理、資訊安全、網路行銷，以及與ESG相關的永續金融等，皆屬可申請範疇。

申請資料須包含推薦教授之意見說明及成績單，並於2026年5月5日前彙送合作金庫銀行審核，逾期恕不受理。經審查通過者，將由合庫頒發獎狀及研究獎金，其中大學部學生每名新台幣2萬元、碩士班學生每名3萬元、博士班學生每名4萬元，得獎紀錄並將列為該行未來人才招募的重要參考。

相關申請辦法及表格可至合作金庫銀行官網（www.tcb-bank.com.tw）下載。申請函請寄至台北市松山區長安東路二段225號（郵遞區號105），合作金庫商業銀行調查研究部收，並於信封封面註明「申請115年研究獎金」。聯絡電話：（02）2173-8888 分機3747。

