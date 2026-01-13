美祭伊朗貿易「連坐關稅」25％ 中國跑不掉、日韓也恐中槍

美國總統川普週一（12日）表示，任何與伊朗進行貿易的國家都將面臨美徵收25%的關稅。中國是伊朗最大的貿易夥伴。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（12日）表示，任何與伊朗進行貿易的國家都將面臨美國徵收25%的關稅，與此同時，德黑蘭正努力應對多年來規模最大的反政府抗議活動。彭博報導，這可能會破壞美中為期一年的休戰協議，因為中國是伊朗石油的最大買家。此外，日本和南韓與伊朗也有經貿往來，可能也會受到波及。

川普在社交媒體上發文稱：任何與伊朗進行貿易的國家，其與美國進行的任何及所有貿易都將被徵收25%的關稅。他​​還補充說，該關稅「立即生效」，但並未詳細說明關稅的範圍或具體實施方式。

在川普發出威脅的幾個月前，他與中國國家主席習近平在韓國舉行的峰會上達成協議，暫停了關稅，並允許美國進口稀土。根據彭博經濟研究公司的數據顯示，10月美中貿易摩擦休戰後，美國對中國商品的平均關稅稅率從40.8%降至30.8%。新的關稅措施可能會破壞這項協議，並使川普4月份訪中計畫蒙上陰影。

目前尚不清楚川普是否會在現有關稅基礎上疊加最新關稅，還是會宣布對中國實施豁免。

根據世界銀行的最新數據，伊朗是OPEC石油生產國集團的成員，2022年向147個貿易夥伴出口了產品。其主要貿易夥伴包括中國、東亞其他國家、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、土耳其和德國。

燃料是伊朗出口額最大的商品，而主要進口商品包括中間產品、蔬菜、機械和設備。

以下為與伊朗有貿易關係的主要國家：

1. 中國

中國是伊朗最大的貿易夥伴。根據世界銀行統計，2022年伊朗對中出口額達220億美元，其中燃料佔比超過一半。伊朗從中國的進口額為150億美元。

根據分析公司Kpler的數據顯示，2025年中國購買伊朗石油出口量的80%以上。由於美國為切斷德黑蘭核子計畫資金來源而實施的制裁，伊朗石油的買家有限。

2. 印度

根據印度商務部統計，2025年前10個月，印度與伊朗的雙邊貿易總額為13.4億美元。印度對伊朗的主要出口商品包括巴斯馬蒂米、水果、蔬菜、藥品及其他醫藥產品。

3. 土耳其

根據世界銀行的數據，2022年伊朗對土耳其的出口額達58億美元，進口額達61億美元。

4. 德國

2022年，伊朗對德國的出口額為1.78億美元，而進口總額為19億美元。

5. 韓國

根據韓國國際貿易協會的數據，2025年1月至11月期間，韓國對伊朗的出口額僅1.29億美元，而同期進口額為160萬美元。

6. 日本

根據日本截至2025年11月的最新貿易數據顯示，日本從伊朗進口少量水果、蔬菜和紡織品，並向伊朗出口了一些機械和汽車引擎。

