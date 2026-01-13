一銀亞灣資產管理規模破百億大關 穩坐市場領先地位

第一銀行舉辦《冠軍之路》電影欣賞會，董事長邱月琴（左）與導演龍男．以撒克．凡亞思（右）合影。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行深耕高雄亞灣資產管理專區有成，資產規模（AUM）突破新台幣百億元大關。一銀成立126年，累計已服務過2800位高資產客戶，整體管理資產規模突破2800億元，坐穩市場領先地位。

為感謝理財客戶長期支持，一銀舉辦《冠軍之路》電影欣賞會，邀請客戶一同見證台灣棒球隊在2024年世界棒球12強賽中逆襲奪冠的熱血歷程。一銀董事長邱月琴當天也親自出席，藉由電影傳達的堅韌精神，展現一銀在金融服務的專業理念，並且以實際行動力挺本土製作。

請繼續往下閱讀...

《冠軍之路》片中記錄台灣隊從不被看好到擊敗強敵日本隊的過程，面對挑戰時所展現的韌性，正如台灣產業在國際變局中創造出的「護國群山」，與一銀財富管理的專業服務理念高度契合。

響應政府推動亞洲資產管理中心政策，一銀積極布局高端財管市場，不僅率先於公股銀行引進歐洲私募信貸基金，獲得客戶高度迴響，也在高雄亞灣資產管理專區提供家族辦公室服務，拓展未具證投信性質的境外基金，涵蓋私募股權、私募債權、基礎建設與另類投資等多元商品。

此外，第一銀行亦透過「Lombard Lending」以及「保單與保費融資」等工具，協助高資產客戶活化資產、提升資金運用彈性，憑藉專業團隊與靈活策略，在亞灣資產管理專區創造亮眼成效。

在服務面向上，一銀定期舉辦稅務與投資市場講座，並依客戶背景提供客製化建議，由專屬顧問、投資顧問及產品專家組成的團隊，協助客戶梳理資產負債表、釐清資金運用與配置需求，搭配多元金融商品，協助客戶在市場變動中掌握投資契機。

展望未來，一銀表示，將持續深耕財富管理業務、接軌國際市場，落實普惠金融與誠信治理，實踐「以客戶為中心」的核心價值，並以打造「連結亞太的財富管理樞紐」為目標，提供全球資產配置與傳承規劃服務，陪伴客戶在多變市場中穩健前行，邁向屬於自己的冠軍之路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法