第2季開放醫院聘外籍照服員？洪申翰：評估與審查沒有時間表

〔記者李靚慧／台北報導〕衛福部長石崇良昨日指出，推動中的「住院整合照護服務計畫」，出現醫院找不到人力的情況，因此已向勞動部提案，希望在第2季完成修法，以外籍中階技術人員方式，允許醫院一般急性病房聘用外籍照服員。對此，勞動部長洪申翰今日回應，相關評估與審查沒有具體時間表，希望衛福部先與相關工作者團體溝通。

石崇良昨日指出，衛福部3年前開始推動住院的整合性照護計畫，開放共聘制度，針對有生活照護需求的住院病人，由醫院出面找照服員，施行迄今民眾普遍反映良好，有助於減輕小家庭的負擔，但醫院現在又面臨人力短缺、找不到人的問題，衛福部決定打破醫院無法聘用外籍中階技術人力的限制，比照長照機構、具慢性病或呼吸病房醫院等資格，擴大開放至急性病房，已與勞動部提案，希望今年第2季能完成修法。

對此，勞動部長洪申翰今日於「強化職場減災行動計畫」記者會後受訪證實，勞動部已收到衛福部提案，使用外籍人力須確保本國人的工作權益、開放需求必要性進行專業評估。他強調，相關評估與審查沒有時間表，希望衛福部作為照顧產業目的事業主管機關，能與工會及公協會等相關工作者團體溝通，讓相關評估可更周全。

