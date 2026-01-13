鎢、鈷金屬價格持續攀升，聯友金屬去年營收創新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於稀有金屬鎢、鈷金屬持續攀升，綠能環保股聯友金屬（7610）不僅去年第四季營收5.16億元，寫下單季新高紀錄，連帶去年全年營收14.05億元、年成長28%，同創歷年新高；對2026年營運展望，聯友持樂觀審慎態度，主要由於鎢、鈷金屬產品在電動車、航太、軍工、半導體與高端製造領域的需求將持續成長。

聯友金屬指出，去年營收亮眼，主要在於鎢酸鈉平均出貨價年增率超過57%，同時，在鈷金屬市場報價強進帶動下，聯友2025年第二季所推出的電池級硫酸鈷出貨價持續攀升。而聯友金屬長期深耕鎢、鈷金屬循環回收技術，具備從廢料前處理、化學提純到金屬轉換的完整技術鏈，其中，在回收再製鎢酸鈉領域的產量已位居全球第一，未來除持續擴大處理能量外並將產品往下游高值化發展，以因應國際大廠對責任礦產（RMI）供應鏈的需求。

此外，聯友金屬子公司聯友能源已於去年12月完成終端產品鈷粉驗證，並陸續針對客戶送樣以及完成客戶端認證，預期2026年第二季開始出貨並貢獻營收。

對2026年展望，聯友金屬持樂觀審慎態度，主要由於鎢、鈷金屬產品在電動車、航太、軍工、半導體與高端製造領域的需求將持續成長。全球供應鏈重組與責任礦產要求提高，使具備回收技術與合規供應能力的企業更具競爭優勢；同時，因應全球客戶需求成長，聯友也啟動中長期產能擴張計畫，並選定於屏東科技產業園區建置新廠，鎢粉及碳化鎢產品預計明年第四季正式投產。

