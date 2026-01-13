Uber台灣高層異動 新任總經理莫德安：深化本地合作、推動創新

Uber高層異動，Cesar Molina Leguia（莫德安）即日起出任Uber台灣總經理一職。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber今（13）日正式宣布，Cesar Molina Leguia（莫德安）即日起出任Uber台灣總經理一職。原總經理Margarita Peker（楊麗達）在成功帶領台灣團隊實現卓越成長後，將升任Uber全球家庭事業成長總監（Head of Family Growth）。

來自秘魯的Cesar於2019年加入Uber，至今已在集團內服務近7年。出任台灣總經理前，他曾擔任Uber秘魯暨厄瓜多地區總經理，成功推動業務穩健成長，期間帶領團隊拓展近50座新營運城市，並推出多項創新產品與功能，展現兼具創新與治理能力的卓越領導風格。Cesar擁有超過15年的跨國商務、外國投資、法律事務與科技產業經驗。

請繼續往下閱讀...

Cesar表示，來到台灣後，深刻感受到這個市場所展現的活力與潛力，Uber長期以來透過創新科技、在地合作與健全制度，支持合作車隊與職業駕駛的發展，致力於為台灣打造更安全、便利且具韌性的移動服務。

他期許未來在既有堅實基礎上，持續以創新與合規並進的策略，深化與城市及合作夥伴的連結，開創更多可能，推動Uber在台灣市場的長遠發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法