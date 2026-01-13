馬杜羅垮台委國貨幣貶近20％ 經濟搖搖欲墜

委內瑞拉總統馬杜羅被美國逮捕以來，該國貨幣在黑市貶值近20％。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕自從美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）以來，委內瑞拉貨幣在黑市貶值近20％，因為不確定性迫使民眾囤積美元，而美國針對石油進行部份封鎖，也扼殺了委內瑞拉搖搖欲墜的經濟。

《金融時報》報導，油價暴跌加劇了代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）與美國達成協議的壓力，該協議旨在恢復石油供應，並為委內瑞拉帶來急需的美元收入。過去的經濟崩潰曾導致大規模移民，而羅德里格斯的權力在某種程度取決於那些憎恨美國的強人國安官員。

根據委內瑞拉美元監測網站Monitor Dólar Venezuela報導，黑市美元兌玻利瓦（bolivars）上週五（9日）的報價為723，高於1月2日，美國行動前一天的585。

貨幣貶值已經迫使一些小型企業搬遷，一名影印店老闆卡里佐薩（Jorge Carrizosa）表示，馬杜羅下台，大家都很高興。但美元再次飆升，經濟又陷入了下行螺旋，看不到任何光明的前景。卡里佐薩不得不關閉他的影印店，並移居鄰國哥倫比亞。

由於美國扣押油輪，導致玻利瓦外匯收入銳減，黑市匯率與官方匯率之間的差距急遽擴大，從上週的約280玻利瓦兌1美元，來到近400玻利瓦兌1美元。自2025年初以來，玻利瓦官方匯率貶值超過80％，因為政府停止動用美元存底來支撐玻利瓦匯率。

許多委內瑞拉人已停止使用美元，而是選擇使用信用卡應用程式或玻利瓦，因為他們預計本土貨幣只會進一步貶值。卡拉卡斯摩托計程車司機蘇爾巴蘭（Carlos Sulbarán）表示，沒人願意放棄手中的美元，並稱，自己每天都會把賺到的玻利瓦換成美元存起來，然後就不用這些美元，因為街上根本找不到外幣，而且以後肯定會愈來愈難找到。

在委內瑞拉首都的超市裡，一公斤牛肉售價12美元，30顆雞蛋售價6.30美元。最低薪資每個月只有130玻利瓦，以上週五黑市的匯率計算，約18美分，而公務員和退休人員每個月可獲得40美元的食品補貼，外加120美元的「經濟戰」救濟金。

國際貨幣基金（IMF）預測，委內瑞拉通膨年率將從2025年的平均270％，在今年飆升至680％以上，令人回想起2016年至2019年席捲該國的6位數惡性通膨時期，當時數百萬人被迫流亡海外。而該國央行自2024年10月以來，一直未公佈通膨數據。

在馬杜羅執政的13年內，委內瑞拉的經濟萎縮了約75％。委內瑞拉中央大學經濟學教授格拉（José Guerra）預估，今年匯率不會穩定，貨幣貶值幅度將更大，經濟活動和國內生產毛額將出現萎縮。

美國對委內瑞拉石油的制裁旨在切斷馬杜羅政權的收入來源，但這反而加劇了危機。雪佛龍（Chevron）是唯一獲得委內瑞拉石油開採許可的美國石油公司，日出口量約24萬桶。委內瑞拉剩餘的原油約65萬桶／日，此前已在黑市上出售，主要透過中間商賣往中國，但現在由於美國軍隊扣押了受制裁的油輪，這些原油只能存放在儲油罐當中。委內瑞拉商人直言，必須將石油收入注入經濟，這造成了嚴重的破壞，必須加以解決。

