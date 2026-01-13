冬季必備！退休族應在好市多買12項「便宜好物」1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕準備好開始冬季購物了嗎？好市多（ Costco）提供退休人士所需的一切，從禦寒衣物到大包裝個人護理用品，幫助您輕鬆度過寒冬，同時節省開支，外媒點名，絨毯、洗手液等12項商品，是冬季必備好物。

《gobankingrates》報導，以下12項商品，是退休族在冬天結束前，應該在好市多購買的商品。

1、PuraVida 火烤根莖類蔬菜

PuraVida 火烤根莖類蔬菜包括地瓜、紅洋蔥、胡蘿蔔和歐洲防風草，並用特級初榨橄欖油拌勻。它們可以作為您最喜歡的冬季暖心菜餚的美味配菜，剩餘的蔬菜可以冷凍保存，以備後用。

2、Kirkland Signature 絨毯

家中常備Kirkland Signature 柔軟舒適的毛毯，讓您倍感溫暖舒適。這些厚實的毛毯有標準雙人床和加大雙人床兩種尺寸，適合從床到沙發等各種表面。僅限線上購買，售完為止。

3、東西方 Le Grand 香氛蠟燭

用 East West香氛蠟燭系列的絕妙香氣裝飾您的家。 每支49盎司的蠟燭都配有4根燭芯，燃燒時間更長，有天竺葵野玫瑰、檀香羊絨和檀香椰子3種香型可選。趁著Costco還有貨，趕緊上網選購你最愛的香型吧！

4、高樂氏消毒濕紙巾組合裝

這款家用清潔必備品組包含5罐，其中3罐為清爽檸檬味，2罐為清新香型，可用於清潔檯面及其他表面。

5、麥耶太太洗手液組合裝

在流感季，囤一些麥耶太太洗手液，保持雙手清潔。每組包含4瓶按壓式洗手液，香味均為熟悉的春季香型。

6、絲塔芙保濕乳液（2支裝）

冬季， 絲塔芙保濕乳液是退休人士的必備品。Costco顧客可獲贈兩瓶20盎司的按壓式保濕霜，可提供長達48小時的肌膚所需補水。更棒的是，即日起至1月19日，購買還可省5美元（約新台幣158元）。

7、Emergen-C 免疫+（90 包）

每天將1包Emergen-C Immune+沖劑溶於水中，以補充免疫系統，現在到1月25日，顧客還可以享有6美元（約新台幣190元）的折扣。

8、美的 23 吋雙柔性加熱器

美的雙功能電暖器，採用二合一設計，可水平或垂直放置，並提供三檔溫度調整、節能模式和送風模式，滿足您不同的溫度需求，配備遙控器，方便近距離操控。

9、Kirkland Signature 女士美利奴羊毛混紡船襪

Kirkland Signature 美利奴羊毛混紡船襪物超所值。這款女士襪子4雙裝，採用足弓壓縮設計，提供額外支撐。

10、Nautica 男士羽絨服

這款既保暖又時尚的男士羽絨外套擁有眾多口袋，包括帶拉鍊的前插手口袋、左胸的垂直拉鍊口袋，以及可存放車鑰匙、智慧型手機和錢包的內側拉鍊口袋。這款羽絨外套僅在線上銷售，尺寸齊全，顏色有藍色和灰色可選。

11、DKNY 女士羊絨圍巾和帽子套裝

別錯過這次機會，DKNY 女士羊絨圍巾和帽子套裝立省20美元（約新台幣632元）！這款冬季配件僅限線上銷售，促銷活動持續到 1 月 15 日。

12、KIND 堅果棒

假期過後，不妨用一大盒KIND 堅果棒來恢復健康的零食習慣，這款什錦裝包含多種口味，有黑巧克力堅果海鹽口味、花生醬黑巧克力口味和焦糖杏仁海鹽口味，共 22 條完整尺寸的巧克力棒。

