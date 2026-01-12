川普出拳危及Fed獨立性 「賣出美國」交易重回華爾街

川普襲擊聯準會，使「賣出美國」交易再起。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在川普政府升高對聯準會（Fed）的攻擊，致使投資人加劇憂心聯準會利率政策的獨立性後，「賣出美國」（Sell America）情緒12日蔓延市場。

報導說，美元、美國公債與股票期貨全面下跌，此前，聯準會主席鮑爾說，司法部針對他聯準會翻修案有關的國會證詞發出傳票，他面臨刑事起訴的威脅，肇因於聯準會的貨幣政策與川普政府不一致。這是川普政府對聯準會施壓的最新行動，之前川普試圖解聘聯準會理事庫克（Lisa Cook）。

Allspring Global Investments投資組合經理人Gary Tan說，「任何引發對聯準會獨立性質疑的事態，都將增添美國貨幣政策的不確定性；這可能強化投資人擺脫美元資產的多元化趨勢，並加劇對傳統避險資產，比如黃金的興趣」。

彭博美元指數下滑0.3%，創去年12月23日以來最大跌幅。標普500期貨下滑0.7%。10年期公債殖利率上升至4.2％，有望創去年9月以來最高點，30年公債殖利率上升至4.86%。

一些策略師警告，如果緊張持續升高，恐加劇拋售。摩根大通資產管理對於公債殖利率曲線更加陡峭的風險提出警告，亦即在更激進降息的預期下，長期利率的上漲幅度將超越短期利率。

瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）認為，美元與公債將承受更大壓力。景順資產管理表示，歐股與亞股等非美國資產看起來更具吸引力。

爭議的核心是美國總統在多大程度上，能夠以及應該影響美國的利率立場。近數十年來，該立場免於政治干預。投資人也質疑，他們是否應該降低美國資產與美元的曝險程度，自去年4月，川普總統宣佈其全面關稅措施以來，該主題一直主導全球市場。

瑞銀投資銀行首席策略師巴維賈（Bhanu Baweja）指出，「對於市場而言，這是憂心聯準會獨立性的糟糕時機」，他補充，未來幾月，美國通膨可能再度升高，「今年的共同議題似乎不只是美元疲軟，還有股票波動性升高」。

新加坡Reed Capital Partners投資長Gerald Gan說，「隨著開盤逼近，鮑爾遭調查的消息恐再次助長『賣出美國』的論述。該動能反映川普政府重心放在期中大選前，重新獲得公眾滿意度，即使是犧牲機關的信譽也在所不惜」。

