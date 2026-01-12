台積電超狂曝！傳客戶願支付100％溢價確保獲得配額

摩根大通分析師Gokul Hariharan的一份最新分析顯示，客戶願意支付高達100%的溢價，以獲得和確保台積電的「加急」生產晶片。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕據最新報導，台積電的晶片需求已經達到超高的水平，以至於客戶現在願意支付高達100%的溢價，也要確保獲得台積電的配額。

人工智慧熱潮幾乎擾亂所有主流供應鏈，無論是記憶體、先進封裝、半導體或類似元件。超大規模資料中心和GPU製造商的需求龐大，以至於像台積電這樣的公司都難以應付。

摩根大通分析師Gokul Hariharan的一份最新分析顯示，客戶願意支付高達100%的溢價，以「加急」生產晶片，這意味著他們優先考慮的是最終產品，而不是製造成本。

台積電的生產線顯然已被列為「加急生產」模式，因為客戶願意支付雙倍價格以緊急取得晶片。雖然摩根大通沒有透露具體客戶，但毫無疑問，像輝達和超微這樣的主流人工智慧巨頭都在爭相加快產品生產，並儘快交付給客戶。尤其是輝達，其產品週期約為九個月，該公司確實需要合作夥伴加速生產。

這些加急生產使台積電能夠採用多品種服務模式，在這種模式下，加急生產產生的收入占公司總收入的很大一部分，因為客戶會為此支付額外費用。

