貶抑台灣快吃土！蜜月天堂遭北京慘坑恐爆發債務違約

〔財經頻道／綜合報導〕馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）2024年訪中時，堅稱奉行一中原則，聲稱不與台灣發展任何形式的官方關係。當時外交部曾譴責馬爾地夫貶抑我國主權。馬爾地夫身陷債務危機，還遭中貨湧入，恐爆違約。惠譽給予馬爾地夫垃圾級的CC信用評級，顯示其外匯存底低、債務居高不下，違約風險極高。目前可用外匯存底僅2.05億美元（台幣65億），總債務卻達85億至90億美元（台幣2686億至2844億），特別是面臨5.25億美元（台幣166億）伊斯蘭債券（Sukuk）於2026年4月到期的挑戰。

馬爾地夫是首批加入中國「一帶一路」倡議的南亞國家之一，如今面臨債務困境。為擴大出口提振經濟，馬爾地夫與中國簽訂FTA，並於2025年1月生效，由於馬爾地夫取消91%中國進口商品關稅，中國貨大舉湧入，不僅沒有提振出口，還被中貨反噬。

尤其是漁業出口商，北京允諾馬爾地夫漁類免稅出口到中國，迄今幾乎沒有看到任何效果，慘收北京芭樂票。

根據《Raajje》近日披露，惠譽評級發布報告，確認馬爾地夫的信用評級為「垃圾級」，並指出該國極有可能拖欠債務。惠譽給予馬爾地夫「CC」信用評等，該機構強調，這項評級反映出馬爾地夫在評等期限內發生違約的可能性很高，主要原因是持續的外部金融挑戰和政府較高的財政脆弱性。

惠譽指出，儘管到 2025 年 11 月，馬爾地夫外匯存底總額將增加至 8.87 億美元（台幣280億），但較低的儲備覆蓋率給獲得外部融資帶來重大挑戰。儘管旅遊收入強勁、穩定成長且可持續，該國仍面臨外匯短缺問題。

惠譽稱，馬爾地夫每年創造的 42 億美元（台幣1327億）旅遊收入中，約有 60% 流出該國。馬爾地夫嚴重依賴進口，其官方外匯存底約9億美元（台幣284億）。然而，惠譽評級指出，馬爾地夫金融管理局（MMA）的可用外匯存底估計僅為2.05億美元（台幣65億）。報告指出，這些可用儲備僅夠支付約三個月的進口額，按照IMF的標準，顯然不足。

另一方面，馬爾地夫政府債務總額在85億至90億美元（台幣2686億至2844億）之間，其中外債在35億至40億美元（台幣1106億至1264億）之間。債務佔GDP的比重已顯著上升至120%至130%之間。

鑑於馬爾地夫的高負債率，惠譽表示，該國在國際金融市場上進行債務重組的機會有限。惠譽也強調，債務到期日集中在相近時期，這給債務重組帶來了額外的挑戰。

惠譽指出，作為政府債務組成部分的伊斯蘭債券將於2026年4月到期，須償還5.25億美元。目前的政府儲備不足以在2026年第二季伊斯蘭債券到期時償還這筆債務。

惠譽提醒，由於馬爾地夫政府需要大量美元用於償還債務，而尚未為此建立充足的外匯儲備，未來一年美元流動性緊張的局面可能會加劇。這可能導致進口價格上漲，並使企業取得美元更加困難。

