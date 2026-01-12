超意外！宏都拉斯親台派新總統即將訪問「這國」

外媒指出，宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）11日啟程訪美，接下來將訪問以色列。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普公開支持的宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）11日啟程訪美。傳出他下一個行程是以色列，預計會見以國總理納坦雅胡，阿斯夫拉是巴勒斯坦裔，此行特別引起關注。阿斯夫拉的團隊認為，以色列是創新、安全、技術領域的重要合作夥伴，盼透過新的技術合作機會和雙邊協議，以增強宏國生產能力。

綜合宏媒及以媒報導，宏都拉斯當選總統人阿斯夫拉於1月11日開始其首次國際訪問。人們看到他離開帕爾梅羅拉國際機場，這標誌著他在1月27日就職典禮前的出訪日程正式開始。

阿斯夫拉第一個行程是前往華盛頓，這次訪美將是他當選總統以來首次高級別政治外交活動，預計與美國政府官員、商界人士和國際合作機構建立對話管道。

美國總統川普在宏都拉斯大選後公開表示支持阿斯夫拉，這為兩國在安全、移民、投資和打擊組織犯罪等議題上的雙邊合作提供了有利環境。

阿斯夫拉隨後將前往以色列訪問。他的團隊認為以色列是創新、安全、技術等領域的重要合作夥伴。此次訪問旨在探索新的技術合作機會和雙邊協議，以增強宏都拉斯的體制和生產能力。

在競選期間，阿斯夫拉就強調需要鞏固與美國、以色列和其他主要盟友的國際合作，同時他還曾說要與台灣復交，預期這一願景將指導其政府的外交政策。

以色列時報指出，阿斯夫拉將於1月17日抵達以色列進行訪問。訪問期間，他將與以色列總理納坦雅胡Benjamin Netanyahu、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）和外交部長薩爾（Gideon Sa’ar）會面。

以媒說，阿斯夫拉是巴勒斯坦後裔，人們期望宏都拉斯在左翼統治四年後改善與以色列的關係。

Nasry Asfura, Papi a la Orden viajó rumbo Washington para iniciar su primera gira internacional que concluye en Israel pic.twitter.com/lS95l9zsqT — El Proselitista HN （@proselitistahn） January 12, 2026

