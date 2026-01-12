Costco這4種商品「不可退貨」卻是最受歡迎的

雖然Costco大多數店內和線上購買的商品都享有「100%滿意保證」，會員可以獲得全額退款，但禮品卡、代金券、票券，以及Costco購物卡一旦售出，概不退換。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在Costco購買禮物個好主意，但有一點需要注意，雖然大多數店內和線上購買的商品，包括電子產品、家電和服裝，都享有Costco的「100%滿意保證」，會員可以獲得全額退款，但禮品卡、代金券、票券（例如電影票和體育賽事門票），以及Costco購物卡一旦售出，概不退換。

Costco購物卡雖然無法退款，但仍可用於在店內或線上購買任何商品，這也是另外一種享受專屬優惠的絕佳途徑。

禮品卡通常不可退款的原因之一是它們與現金的處理方式非常相似。一旦充值，資金就很難追踪，這也是詐騙分子經常盯上它們的原因。

而且與信用卡不同，禮品卡通常不提供防詐騙保護，這意味著如果出現問題，退款或撤銷交易的可能性很小。透過Costco購買的票券商品也存在同樣的問題，因此在購買前請務必注意這一點。

除了新鮮蔬果（可退貨）和散裝商品等日常必需品外， Costco還提供豐富的禮品卡和代金券，讓購物更加便捷，不過，這些商品不可退貨。如果收禮者喜歡在美國的Fogo de Chao、Texas de Brazil、Outback Steakhouse等餐廳用餐，那麼Costco的禮品卡是理想之選。Costco也提供特別折扣。

在娛樂消費商品方面，Costco目前出售Dave & Buster's、Top Golf、Bowlero、Main Event、Lucky Strike、Chicken N Pickle和Pop Stroke等老少皆宜的娛樂場所的禮品卡。Cinemark影院和Regal影院的電影票也正在熱賣，購買即可獲得價值50美元的電子禮品卡，售價39.99美元。

此外，Costco還提供其他折扣，包括體育賽事門票、戲劇演出門票、節日活動門票、景點門票以及加州樂高樂園和好萊塢環球影城的門票。

