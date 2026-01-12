記憶體族群股價續飆？美光曝短缺2028年前不會改善

記憶體族群業績及股價表現亮眼。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體價格飆漲，供貨緊張，相關業者賺飽飽，股價表現亮眼。美光行動與用戶端業務部行銷副總裁摩爾（Christopher Moore）受訪指出，儘管廠商進行巨額投資擴大產能，記憶體短缺問題在2028年之前仍然不會得到改善。

科技媒體《Wccftech》報導，記憶體供應商是否傾向於迎合AI產業的需求，而忽略消費者？美光行動與用戶端業務部行銷副總裁摩爾說，「這種看法可能不完全正確，至少從我們的角度來看是如此。」

請繼續往下閱讀...

他強調，「我們致力於幫助世界各地的消費者，只是透過不同的管道來實現這一目標。我們在客戶端和行動市場仍然擁有相當可觀的業務，也持續為資料中心客戶提供服務。」並稱，目前，TAM（潛在市場）和資料中心市場正以驚人的速度成長，美光希望確保能夠幫助滿足這項TAM需求。

對於美光退出其「Crucial」消費業務，摩爾聲稱，雖然與Crucial的退出給人一種美光「拋棄」消費者的印象，實際上，美光仍然透過OEM模式佔據消費供應鏈的很大一部分。

摩爾說，美光正在與所有PC品牌接洽，以供應其記憶體模組，但該公司目前無法忽視AI領域的需求。現在的情況是，資料中心建設如火如荼地進行著，企業或資料中心業務的潛在市場規模（TAM）正在不斷擴大，從之前的30%、35%增長到40%，現在已達到50%甚至60%，整個市場的需求量遠超以往。而整個產業都面臨供應短缺的問題，這一點值得大家關注。

他稱，這並非美光公司的問題，而是整個產業的問題。「我們和同行或競爭對手都在竭盡全力地服務這些細分市場，但供應卻遠遠不夠。這確實是一個令人遺憾的局面。但我認為，讓大家明白我們仍在服務消費市場至關重要。」

他還解釋，目前造成記憶體短缺的最大問題是，廠商需要找到解決記憶體模組容量差異化問題的方法。簡單來說，如果蘋果同時需要8GB、12GB和16GB的記憶體模組，美光就需要調整生產線以滿足需求，這會導致產量下降。在AI出現之前，供應商幾乎別無選擇，只能滿足需求；然而，如今情況已經改變了。

摩爾認為，鑑於建設和客戶認證需要大量時間，而且AI客戶對技術和良率的完美要求，使得建立新的晶圓廠變得更加複雜，因此美光的晶圓廠擴建計劃要到 2028 年才會產生實質性的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法