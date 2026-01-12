抗衡中國！澳洲建立255億元戰略儲備 這些元素優先列入

銻礦是澳洲優先儲備的關鍵礦產。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）準備參加7國集團（G7）會議，討論關鍵礦產議題之際，澳洲政府12日宣佈，將優先把銻、鎵與稀土元素列入其12億澳元（255億台幣）的戰略儲備。

路透報導，美國財政部長貝森特10日說，澳洲與一些國家將出席G7財長會議。由美國、英國、日本、法國、德國、義大利與加拿大組成的G7集團，以及非正式會員歐盟佔全球關鍵礦產需求60%，當中多數嚴重依賴中國供應的稀土。該集團去年6月同意採取行動，確保供應鏈並促進經濟成長。

澳洲是關鍵礦產的主要生產國之一，其建立戰略儲備，以降低供應鏈脆弱性，並計畫提供盟友。

查默斯聲明說，「世界需要關鍵礦產，澳洲擁有豐富相關資源，我們的關鍵礦產儲備將有助於我們因應全球經濟不確定性，並促進貿易與投資」。

澳洲財政部指出，第一批列入儲備重點的是對乾淨能源、高科技製造以及先進軍事設備至關重要的礦產。

該聲明說，「該儲備將透過確保在澳洲的礦產生產權，以及相關權利的出售來運作，此方式將進一步提振澳洲的關鍵礦產領域，強化我們貿易夥伴的可靠供應鏈」。

澳洲資源部長金恩（Madeleine King）指出，澳洲計畫立法，擴大出口融資公司（EFA）與工業部的權力，這兩部門將監督與戰略儲備相關的交易。她說，該儲備原本計畫今年年中啟動，但將在年底投入營運。

澳洲去年10月與美國簽署協議，以對抗中國在關鍵礦產的主導地位，協議包含一項價值85億美元計畫，以輸送並利用澳洲將建立的戰備儲備，相關儲備將提供易受供應中斷影響的金屬礦。

