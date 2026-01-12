移工最新月薪調查 含加班費製造業3.5萬、家庭看護工2.4萬元

勞動部於114年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部最新發布的114年移工管理及運用調查統計結果，114年6月製造業移工與家庭看護工的薪資，均較前一年成長，其中製造業移工經常性薪資與加班費合計3萬4900元，每月總工時196.5小時，年增17.4小時，主要因AI商機帶動工時增加；外籍家庭看護工則為2萬4200元 ，每日工作10.1小時較前一年度10.3小時相近。

勞動部為了解移工工作概況，勞動部於114年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8,545 份，其中包含事業單位的調查對象包含製造業、營建工程業、農林漁牧業雇主共4523份，家庭雇主4022份。

請繼續往下閱讀...

調查結果顯示，以製造業為主的事業單位移工，配合最低工資調升，114 年 6 月平均經常性薪資為2萬9800元、較113年增加1100元，加班費平均5100元，較前一年略增500元，合計當月平均月薪為3萬4900，年增1600元（+4.7%）。另外，統計113年7月至114年6月均在職移工的全年其他非經常性薪資（含年終（中）、節慶、工作獎金等）為1萬5000元，較113年調查數減少600元（-3.6%）。

114年6月週休及國定假日共9天、年減2天，導致移工放假天數平均為9天、年減2天，正常工時168.2小時、年增16小時。加班工時28.3小時、年增1.4小時，主要因AI商機帶動製造業部分行業加班工時增加，總計總工時為196.5小時、年增17.4小時。

外籍家庭看護工方面，經常性薪資平均為2萬1300元，每日工作10.1小時，加班費2800餘元，合計達2萬4200元，較113年6月增400元，勞動部推測，主要因期滿續聘調薪所致。此外，113年7月至114年6月均在職家庭看護工，全年其他獎金或年終獎金7100元，與113年調查相近。工作時數方面，114年6月平均每日工作時間10.1小時，亦與113年6月的10.3小時相近。

製造業移工因適用勞基法，因此休假等安排有勞基法規範，家庭看護工未適用勞基法，休假需與雇主協商，此次調查，114年6月外籍家庭看護工65.8%每月有休假，以平均每月休假「1天」占31.7%最多，「2-3天」占14.2%次之，另「都有休假（4天以上）」占9.2%，若雇主未給休假，也都有發放加班費。

勞動部指出，此次調查顯示，家庭雇主聘僱外籍看護工所遭遇的困擾，主要還是在「語言不通」占24.5%最多，其次是覺得移工「愛滑手機、聊天」占10.1%次之，「溝通困難（如配合度不高等）」、「工作態度或紀律不佳」分占9.2%及7.4%。家庭雇主於外籍看護工休假時，8成5有替代照顧方案者、4成7雇主願意申請政府的替代照顧人力費用補助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法