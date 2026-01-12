全球最重要石油咽喉再現危機 若遭封鎖油價恐飆升兩位數

伊朗不僅是主要的石油生產國，也控制著荷姆茲海峽。那裡的局勢一旦中斷，幾乎肯定會波及整個能源市場。業內專家警告，軍事對抗可能會激怒伊朗，導致封鎖荷姆茲海峽。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國可能干預伊朗，全球最重要的石油咽喉要道再次成為焦點，美國CNBC報導，由於擔心美國可能對伊朗採取報復措施，石油市場正密切關注荷姆茲海峽的局勢。

根據多家媒體週日報導，美國總統川普正在考慮一系列針對伊朗的選項，因為伊朗正在鎮壓國內抗議活動。這增加了德黑蘭破壞世界上最重要的能源咽喉要道之一的風險。白宮官員已概述可能的應對方案，並計劃在本週舉行簡報會，討論可能包括軍事、網路和經濟措施在內的應對方案。目前尚未宣布任何決定。

請繼續往下閱讀...

任何局勢升級都將帶來重大後果。伊朗不僅是主要的石油生產國，也控制著荷姆茲海峽。那裡的局勢一旦中斷，幾乎肯定會波及整個能源市場。業內專家警告，軍事對抗可能會激怒伊朗，導致封鎖荷姆茲海峽。荷姆茲海峽是一條連接波斯灣和阿拉伯海的狹窄水道，全世界近三分之一的海運原油都要經過這裡。

MST Marquee能源研究主管索爾·卡沃尼克（Saul Kavonic）表示：「荷姆茲海峽的中斷可能會引發全球石油和天然氣危機，尤其考慮到如果伊朗政權發現自己越來越被逼入絕境，其權力和生命受到威脅，他們可能會採取絕望和不明智的手段。 」

市場研究公司Kpler提供的數據顯示，到2025年，每天約有1300萬桶原油經由荷姆茲海峽運輸，約佔全球海上原油運輸量的31%。去年6月華府和德黑蘭之間的緊張局勢升級期間，該水道被封鎖的風險也浮出水面。

Kpler高級原油分析師徐慕宇（音譯，Muyu Xu）表示，由於伊朗的產量和出口量遠大於委內瑞拉，全球市場必然會感受到更強烈的連鎖反應，中國煉油商可能被迫尋求替代方案。與委內瑞拉不同，鑑於伊朗原油和成品油的供應量以及運輸風險，任何涉及伊朗的軍事行動都「風險更高」。

Rapidan Energy Group總裁馬納力（Bob McNally）表示，他認為美國對伊朗進行選擇性打擊的可能性高達70%。

分析師指出，在極端升級的情況下，如果油輪無法通行或能源基礎設施遭到破壞，油價可能會飆升兩位數。Lipow Oil Associates總裁安迪·利波（Andy Lipow）表示：對海峽關閉的擔憂會使油價每桶上漲幾美元，但如果海峽完全關閉，油價可能會飆升10到20美元。

Kavonic 認為，美國對伊朗發動任何攻擊後，油價都會立即飆升，但如果出現任何干擾只是暫時的跡象，油價飆升的趨勢就會有所緩和。

全球基準布蘭特原油價格 最新徘徊在每桶63美元左右，而美國西德州中質原油期貨價格維持在每桶59美元。

不過，專家們告誡不要將伊朗和委內瑞拉直接相提並論。在委內瑞拉，川普政府曾利用制裁和扣押等手段向委內瑞拉政權施壓，最後抓獲了總統尼古拉斯馬杜羅。美國很難對伊朗採取類似對委內瑞拉的戰略，因為伊朗距離美國本土很遠，而且中東的地緣政治局勢比拉丁美洲複雜得多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法