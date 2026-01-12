中國盟友倒一片！伊朗與委內瑞拉暗黑交易曝 千億投資恐遭沒收

伊朗與委內瑞拉關係密切。圖為馬杜羅（左）會晤伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗政經局勢動盪，高通膨及貨幣暴貶引爆示威抗議越演越烈，伊朗還因馬杜羅倒台，在委內瑞拉的投資恐遭嚴重損失。專家指出，伊朗為躲美國制裁，投資委國煉油廠，最新洩漏的文件顯示，伊朗在委國投資約 47 億美元（約台幣1480億），委國的石油收入則透過非正式管道流入伊朗，維持德黑蘭的財政收入，2國關係也延伸到安全和金融領域。如今馬杜羅被美活抓，伊朗規避制裁的手段也崩盤，在委國的資產可能面臨沒收或強制剝離。

喬治梅森大學訪問學者謝克里（Umud Shokri）在伊朗媒體撰文分析，馬杜羅倒台後，伊朗將失去什麼？文章說，隨著馬杜羅遭美國抓捕，伊朗在該國煉油業的戰略投資，正面臨不確定的清算。

文章指出，十多年來，2國的合作被包裝成兩個受到嚴厲制裁的國家之間的反帝國主義，服務於政治目的，而不是商業目的。這些協議旨在規避美國制裁，將委內瑞拉儲量巨大但日益閒置的原油資源「變現」，並為雙方提供經濟生命線。它們的持久性取決於德黑蘭和委國結盟政府的存續。

隨著委國臨時政府釋放與美國合作的意願，伊朗的煉油計畫有可能從受保護的地緣政治工具，轉變為暴露在外的金融和法律責任。

伊朗在委國最引人注目的投資，集中在卡拉博博（Carabobo）的 El Palito 煉油廠，該煉油廠日產能為 14 萬桶。德黑蘭的雄心延伸至更大型的帕拉瓜納（Paraguana）煉油中心，這是委內瑞拉的旗艦設施，號稱產能接近每日100萬桶。

文章提及，根據2025年底洩漏的文件顯示，委內瑞拉與伊朗相關的投資項目總額約為47億美元，這些煉油廠專案構成規避制裁的一部分。僅2020年，伊朗就向委內瑞拉出口超過150萬桶汽油及混合零件。作為回報，委內瑞拉的石油收入透過非正式管道流出，維持德黑蘭的財政。

這段關係也延伸到安全與財務領域。伊朗提供無人機和軍事裝備，而華盛頓則指責與真主黨有關的網路在委內瑞拉活動，洗錢與馬杜羅時代的高級官員有關。馬杜羅的下台標誌著結構性斷裂，伊朗對委內瑞拉的戰略依賴政治庇護，而不是可執行的合約。

文章強調，委國臨時政府面臨著吸引外國投資、爭取制裁豁免，以及管理數百萬流離失所的委內瑞拉人可能返回家園的壓力，這些優先事項更傾向於透明度和合規性，而不是與受制裁夥伴達成的舊協議。

與美國結盟的委內瑞拉政府可能會重新審查馬杜羅時期簽署的委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）契約，並對其進行審計，同時可能面臨法律挑戰。與伊朗有關的資產可能面臨沒收或強制剝離，而德黑蘭方面數億美元的煉油廠工程未付款項仍未得到保障。

在新的許可框架下運營的西方公司，預計將在煉油廠改造中獲得優先權，而工程師經常批評可靠性較低的伊朗設備將被邊緣化。

文章總結，伊朗在委內瑞拉的投資是押注政治聯盟而非經濟基本面。如今，這種聯盟關係破裂，曾經受地緣政治保護的資產如今面臨審查、轉移和損失的風險。對委內瑞拉而言，擺脫伊朗的影響，可以在外部監督下走上復甦之路。

