欣陸旗下欣達環工 得標30億元南科污水處理統包工程

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控（3703）旗下欣達環工宣布，成功取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程」。本案採最有利標決標，得標金額達30.12億元，欣達環工預期可為公司挹注中長期且穩定的營收動能。

南部科學園區管理局為因應全球AI產業持續快速發展，提升高科技產業對基礎公共設施的需求，以及支援產業聚落發展，規劃擴建嘉義園區周邊公共設施。欣達環工本次將負責興建一座日處理量達3萬噸的污水處理廠及相關附屬設施，工程預定於2026年第一季動工，2029年完工，全面支援園區未來營運需求。

欣達環工執行長周黎明表示，此案將導入「AI智慧輔助系統」，為操作人員提供最佳化操作策略，實現低碳節能和可持續運營，打造兼具高效能與低環境衝擊的智慧型污水處理廠。

累計本案，欣達環工於全台已承攬共12座污水處理廠及再生水廠，其中已有7座污水處理廠及3座再生水廠穩定營運中。包含本案，欣達環工目前在手合約已超過850億元。

