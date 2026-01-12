LINE Bank開業4.7年達成單月獲利 國內首家獲利純網銀

LINE Bank（連線銀行）董事長黃仁埈（右）、總經理黃以孟（左）今日共同宣布LINE Bank正式達成單月獲利（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Bank（連線銀行）董事長黃仁埈今（12）日宣布，在開業4.7年之際，LINE Bank正式成為國內第1家獲利的純網銀，根據2025年12月自結財報，單月稅前淨利超過1100萬元，顯示開業以來的商業模式正確，比預期的5年獲利還早一些，預期2026年2月，就可達成連續3個月（單季）轉盈，目標衝刺2026年單季、半年、全年均獲利。

分析LINE Bank的獲利關鍵，LINE Bank總經理黃以孟表示，去年的業務飛速成長，如同「跨過一個鴻溝」，除了用戶數達220萬戶，無論是存款、信貸進件數、申貸金額、信貸餘額都有爆炸性成長，連財富管理客戶成長率均達60%，讓LINE Bank已經可以正式經營財富管理業務。歸納原因，在於LINE Bank過去5年執行的4大關鍵策略。

這4大關鍵策略第1還是歸功於「LINE生態圈」，以及諸多合作夥伴，讓LINE Bank有效節省行銷成本；其次是28項創新服務給予「使用者體驗差異化」，最後2大優勢是「技術優勢」及「獨創性服務」。

黃以孟表示，「LINEBank生態圖」帶給存户24小時不間斷的全業務服務，包括跨行轉帳、全自動信用貸款、換匯、跨境匯款、基金申購贖回、預購申購新募集ETF、視訊客服，都提供220萬客戶24小時的不間斷服務。

展望今年，黃以孟表示，LINE Bank將推動8大業務目標，包括實踐數位金融創新、深耕生態圈、優化AI應用提升客户體驗、加速擴大資產規模、積極推動財富管理、開拓多元支付應用、提供虛擬資產服務，使法人與個人金融並進、落實金融服務「日常化」的極致體驗。

