OPEC定價權面臨動搖 ? 小摩估 : 美國有望掌控「全球30％石油儲量」

華爾街估算，圭亞那、委內瑞拉和美國生產商的石油儲量合計，可能使美國掌控全球約30%的總儲量。（截取自社群網路）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府計畫全面掌控委內瑞拉石油供應，再加上美國自身的龐大產量，這項措施可能重塑全球石油市場格局，在本已供應過剩的市場中扮演顛覆性角色。中媒指出，委內瑞拉變局對OPEC是個「大麻煩」，其原因是只要短期內出現有限的增產，長期再逐步放量，都可能進一步加劇全球供需失衡，對油價形成持續下壓。

摩根大通估算，若將圭亞那、委內瑞拉與美國本土生產商的儲量合併計算，美國可望實質影響、甚至「掌控」全球約30%的石油儲量，徹底改變市場權力結構，重塑全球石油版圖。

根據《華爾街日報》引述知情人士的說法，長期主張擴產、並將理想油價錨定在每桶50美元的川普，正思考推動一套結合油田重整與產量行銷的方案，使美國實際左右這個OPEC創始成員國的產出，對國際油市帶來潛在震盪。

市場共識是，委內瑞拉即便在短期僅小幅回升產量，長期一旦修復成功，增產幅度也足以讓油市承壓。摩根大通分析指出，這種結構性變化可能進一步拉低價格中樞。對OPEC而言，抉擇變得更加艱難，究竟要繼續透過減產撐價，還是冒著收入與市占流失的風險，甚至影響與這位難以預測的美國總統之間的關係。

至於對於委內瑞拉產能恢復的速度，OPEC內部看法分歧。有成員認為，只要委內瑞拉調整法規、重新吸引美國資本，未來一到三年內日產量有機會增加約200萬桶，遠高於目前不足100萬桶的水準。

據知情人士稱，目前沙烏地阿拉伯正採取觀望態度，其判斷的理由是，恢復委內瑞拉的生產需要數年時間，美國公司在投入修復委國破敗基礎設施所需的數十億美元。在此之前，需要法律框架和可能約束未來政府的美國政府擔保。此外，委內瑞拉原油多為重質高硫，被市場視為品質與商業吸引力相對不足，限制了實際開發速度。

不過，即便如此，一旦委內瑞拉的大量儲量實質上脫離OPEC的調控軌道，轉而落入美國影響之下，OPEC管理市場的能力勢必進一步被削弱。

摩根大通在最新報告中直言，這種轉變可能讓美國在油市中握有更大話語權，將油價維持在歷史相對低檔，同時強化自身能源安全，並重塑國際能源市場的權力平衡。

目前，OPEC及其包括俄羅斯在內的盟友，正在為如何應對川普偏好低油價的立場而頭痛。儘管白宮多次呼籲增產，成員國普遍擔心油價已經過低。最近一次會議中，OPEC與俄羅斯等產油國同意，至少在今年前三個月暫停任何增產行動，以避免市場進一步失血。

油價走勢也印證了這種壓力。受全球供給增加與經濟前景疑慮影響，原油價格去年大幅回落。數據顯示，目前布蘭特原油約每桶63美元，美國基準原油約59美元，雙雙較一年前下跌約兩成。

近來，分析師持續下修今年油價預測；其中，摩根大通預估布蘭特今年均價約58美元、美國原油約54美元，且明年可能更低。沙烏地阿拉伯也已連續第3個月下調對亞洲客戶的官方售價。

據報導，沙烏地阿拉伯的原油開採成本被估算低於每桶10美元，但若要讓財政赤字歸零，油價仍需站上每桶100美元以上。在龐大的國內支出承諾與「2030願景」經濟轉型計畫之下，利雅德的財政壓力不減反增。對OPEC而言，美國若真的把委內瑞拉納入自身能源版圖，這場低油價博弈，恐怕才剛開始。

