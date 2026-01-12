40歲欠最多！南韓家庭貸款人均積欠逾200萬元創新高

南韓央行證實，南韓家庭貸款借款人的每人平均貸款餘額超過9700萬韓元。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓銀行（央行）12日向國會企劃財政委員會成員、議員樸成訓提交的最新資料顯示，南韓家庭貸款借款人的每人平均貸款餘額超過9700萬韓元（約新台幣209萬元）。

韓聯社報導，相關資料顯示，截至2025年第3季末，南韓家庭貸款的每人平均貸款餘額達9721萬韓元，創下自2012年展開相關統計後的最高紀錄。

報導稱，以去年第3季末為準，每人平均貸款餘額已連續9季增加，貸款人數為1968萬人；整體貸款餘額為1913萬兆韓元（約新台幣41.2兆元），已連續6季增加。

按年齡看，40多歲南韓民眾的每人平均銀行貸款餘額為1億1467萬韓元（約新台幣252萬），創下歷史新高；50多歲和30歲以下則分別為9337萬韓元（約新台幣205萬）、7698萬韓元（約台幣169萬），貸款餘額同樣創下歷史新高；只有60歲以上的貸款餘額較去年同期略減，為7675萬韓元（約新台幣168萬）。

