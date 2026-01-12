焦點股》康舒：去年營收登歷年次高 滾量大漲

康舒面對AI與高效能運算帶來資料中心功率密度快速攀升，持續推動伺服器、機架與機櫃三層級的電源技術升級。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）受惠於2025全年營收皆寫歷史次高佳績，加上利基型電源營收貢獻度提升，今日股價大受買盤青睞，開盤一度攻上漲停價50.1元，但在套牢賣壓出籠之下，截至上午9時22分暫報49元，漲幅7.57%，成交量7萬4981張。

康舒去年12月營收33.86億元，月增5.74%、年增5.91%，寫歷史同期新猷，其中，企業用電源營收佔比45%、電信電源營收佔比36%、新事業佔比4%，皆比去年同期成長；消費用電源營收13%，金屬沖壓營收佔3%，則較去年同期減少。康舒去年第四季營收91.97億元，季增14%、年增12%，2025全年營收317.55億元、年減0.09%。

康舒面對AI與高效能運算（HPC）帶來資料中心功率密度快速攀升，持續推動伺服器、機架與機櫃三層級的電源技術升級。在伺服器層級，已強化高功率密度與動態功率管理；在機架層級，33kW等級電源系統正在接受大型系統廠認證，足以支援輝達（NVIDIA）GB300 NVL72等AI平台；機櫃層級則將導入高電壓直流（HVDC）架構，以降低輸配電損耗並支援兆瓦級資料中心能源需求。

