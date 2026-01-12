稀土「價格指數」正式上線 ! 中國想接管「全球定價權」

從賣最多，到說了算。中國稀土指數正式上線。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，稀土界的「價格指數」正式誕生；市場認為，這象徵中國正從產量與供應端的主導者，進一步邁向全球稀土價格話語權的核心。據報導，中國包頭稀土產品交易所宣布，稀土價格指數正式在官方平台及新華財經等專業終端同步上線，涵蓋鑭、鈰、鐠、釹等主流產品，旨在打造稀土流通領域的「價格風向球」。

值得注意的是，稀土產品交易所本身即具備高度「國家隊」色彩，由北方稀土、中國稀土等 13家中央與地方骨幹企業共同出資成立，股東名單還包括國儲中心、中色股份、廈門鎢業等關鍵機構。這也意味著，在稀土價格指數背後，市場對於價格的認知與預期，將更集中於中國所提供的「官方版本」。

根據最新市場行情顯示，上週五氧化鐠釹均價每噸 62.49萬元 （人民幣，下同）、金屬鐠釹 76.07萬元，較2026年首個交易日小幅上漲。

同日盤後，北方稀土與包鋼股份公告，擬將第一季稀土精礦關聯交易價格上調2.4% 至每噸 2萬6834 元（不含稅），並維持 REO含量每增減1%、價格每噸調整536.68 元的機制。自 2024年第3季以來，該價格已連續第6次調高，顯示上游資源端定價仍具高度主導性。

從全年角度觀察，中國稀土產業協會數據顯示，2025年稀土價格呈現全面走升。輕稀土方面，氧化釹均價每噸50.87萬元、年增27.4%，金屬釹62.58萬元、年增27%；重稀土方面，99.99% 氧化鋱均價每噸673.87萬元、年增 17.2%，金屬铽每噸835.91萬元、年增 16.5%。

專家指出，稀土指數推出的時間點並非偶然，這些稀土價格走勢，背後反映出的是供需長期處於「緊平衡」狀態，在指數化後，市場對價格的認知與預期，將更集中於中國所提供的「官方版本」。

目前中國在稀土領域處於主導地位，但近期中日兩國關係緊張，中國商務部加強對日本「軍民兩用物資」的出口管制，包含重要的稀土。日媒披露，有多家中國國有企業在官方宣布加強對日出口管制後，立即決定暫停稀土及用於半導體等用途的稀有金屬新合約，既有合約也可能終止。

報導指出，這是首次被確認有日本企業的稀土交易，因政策因素而遭到實質性拒絕，顯示稀土已不僅是產業原料，更成為政策與戰略工具的一環。

專家指出，中國政府推出稀土價格指數，在國際供應鏈與博弈中，不再只是「賣方最大」，而是直接建立一套「以我為準」的定價基準，開始定義市場如何看待價格、趨勢與風險。

