比名牌更輕更暖！UNIQLO熱銷羽絨外套悄悄降價2910日圓 網喊：零下4度也不覺得冷

UNIQLO這款熱銷羽絨外套悄悄降價2910日圓 ，網喊零下4度也不覺得冷。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕想要1件即使在嚴寒的冬季也能讓你活動自如的羽絨外套嗎？優衣庫（UNIQLO）這款大受歡迎的無縫羽絨短外套（シームレスダウンショートジャケット），現悄悄祭出2910日圓優惠，售價只要9990日圓，網友大讚，比知名品牌更輕更保暖、零下4度都不覺得冷。

日媒報導，優衣庫的無縫羽絨短外套輕盈保暖，甚至可以媲美一些知名品牌。

這款無縫羽絨短外套設計簡約精緻，採用750蓬鬆度以上的優質羽絨填充，輕盈保暖。無縫結構有效防止冷空氣進入，持久保暖。此外，布料採用奈米科技，觸感比以往更加柔軟，同時也具備防水功能，它能抵禦小雨，非常適合多變的季節。立領和短款設計勾勒出迷人身形，寬鬆的版型和略高的重心進一步提升了整體造型。

這款無縫羽絨短外套目前正在促銷中，原價12900日圓（約新台布2580元），現折價2910日圓（約新台幣582元），只售9990日圓（約新台幣1998元），網友在官網上貼文大讚，稱「好幾年沒買羽絨服了，沒想到這麼輕。保暖效果也很好，我每天騎車上班都穿。」、「全身蓬鬆柔軟，感覺像蓋著被子一樣暖和，裡面可以穿薄衣服。」、「輕便、保暖又可愛！」、「真的太輕便保暖了，零下4度都不覺得冷。」

