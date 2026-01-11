鬍鬚張48個品項12日起調漲！平均漲幅3.8％ 小魯肉飯破70元

鬍鬚張今晚宣佈，近年原物料、人力及環保相關成本持續增加，團隊已長期透過內部吸收與營運優化因應，在審慎評估後，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，將自1 / 12 日（一）起，針對部分品項進行價格調整。（鬍鬚張提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕鬍鬚張今晚宣布，近年原物料、人力及環保相關成本持續增加，團隊已長期透過內部吸收與營運優化因應，在審慎評估後，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，將自1 / 12 日（一）起，針對部分品項進行價格調整。

本次調整範圍為48個品項（4款便當系列、2款飯類系列、1款小菜），占總品項36％，平均漲幅3.8％，熱銷的商品調漲如下：

1.唐山里肌豬排便當由125元調漲至130元；2.香酥雞腿便當由135元調漲至140元；3.魯肉飯便當由85元調漲至89元；4.雞肉飯便當由85元調漲至89元；5.飄香魯肉飯（小）由66元調漲至71元；6.懷舊魯肉飯由122元調漲至127元；7.老皮嫩肉由33元調漲至 35元。

鬍鬚張強調，多數產品仍維持原價，盼在可承擔的範圍內，讓每一份用心都能被持續看見，鬍鬚張始終以食安與品質為首要原則，面對成本上升，仍會堅持不降低原料標準、不簡化製程與食安管理，未來每一天，鬍鬚張仍將持續用心把關品質與服務。

