史上最長護盤！國安基金今召開例會 退場與否取決於兩件事

國安基金今將召開例會討論是否退場。

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金今天（12日）將召開去年第4季例會，除公布第4季財報外，將討論是否繼續護盤。由於台股已站上3萬點大關，且國安基金自去年4月9日進場以來護盤期間已達279天，刷新史上最長護盤紀錄，「護盤正當性」引起質疑；但台美關稅談判及232條款調查仍未定案，加上近來地緣政治風險再起，國安基金是否功成身退，取決於繼續護盤是否具正當性及國際政經情勢變化。

川普政府2025年4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，國安基金4月8日決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務，自2005年4月9日至2026年1月12日，國安基金護盤期間已達279天，超過第8次護盤的275天，刷新史上最長護盤紀錄。

國安基金去年10月召開第3季例會後表示，考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，且國際資金寬鬆致金融資產上漲、全球債務膨脹、通膨及地緣政治衝突升高等國際不確定因素仍存，決議繼續執行安定市場任務。根據國安基金第3季財報，自2025年4月9日進場至9月30日止，共投入122.5億元，持股市值159.07億元，帳面未實現獲利36.57億元，尚有應收股利4092萬餘元。

