好狂！越南股市2025噴漲40％ 全民瘋炒股開戶數激增250萬

越南股市去年表現亮眼。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕越南經濟亮眼，股市狂噴，2025年漲幅高達40.87%，散戶加入炒股行列。越南發布最新統計，截至去年底，證券交易帳戶數量接近1190萬個，年增250多萬個。這一數字遠遠超過官方設定到2030年達到1100萬個帳戶的目標。

《越南快訊》11日報導，根據越南集保公司（VSD）的數據，2025年最後一個月，投資人新開戶數約28萬個，使全年累計新開戶數達到250萬個，登上越南股市史上最強勁成長。

截至2025年底，越南證券戶擁有近1190萬個，相當於全國人口的11.6%。這一數字遠遠超過了政府《證券市場發展策略》中，設定到2025年達到900萬個帳戶、到2030年達到1100萬個帳戶的目標。

報導說，2025年越南股市延續三年來上漲態勢，創下自2017年以來最佳表現，漲幅達40.87%，越南指數躋身全球十大表現最佳股市之列，漲幅名列亞洲前三名。

報導稱，越南股市已散戶為主，佔比高達99.4%，而外國投資者僅佔不到0.5%。證券主管機關表示，未來盼實現國內外個人投資者和機構投資者佔比趨於平衡，預計五年內，越南散戶佔交易量的70%左右，其餘30%來自國內外機構投資人。

展望2026年，根據越南政府所公布2025年GDP成長率達8%，寫歷史次高，有望為今年股市表現奠定穩健基礎。越南指數9日收在1867.9點，漲0.67%。

