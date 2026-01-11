以色列「罩」台灣讓北京焦急 中國的滲透「劇本」被揭秘

中國在以色列的情報機構依靠緩慢而深入的人脈關係網絡，從在特拉維夫市中心工作的以色列軍事和經濟專家那裡招募或收集情報。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國一直利用其在特拉維夫的「關係部隊」情報網絡，對抗以色列的各種外交操作，包括以色列承認索馬利蘭以制衡中國，以及以色列對台灣的軍事防禦支持。現代外交《Modern Diplomacy》揭開中國在特拉維夫的「劇本」（Playbook），解析北京試圖封鎖索馬利蘭和以色列「罩護」（Shielding Taiwan）台灣的關係。

中國在以色列的情報機構依靠緩慢而深入的人脈關係網絡，從在特拉維夫市中心工作的以色列軍事和經濟專家那裡招募或收集情報，這在中國被稱為「關係力量」。中國情報和軍事力量試圖滲透以色列安全體系，在安全設施附近大型建設項目中工作的中國工人可能能夠監視這些設施內部的活動，甚至安裝先進的中國竊聽設備和監控技術。此外，中國國有企業參與了特拉維夫的多個大型項目，例如被稱為「紅線」的以色列地鐵和港口開發項目。

中國情報機構和相關部門也利用其在特拉維夫龐大的關係網絡，獲取了以色列承認索馬利蘭背後的所有長期計劃，包括被稱為「鐵穹」（Iron Dome）的以色列秘密防禦技術，以及該技術如何與台灣名為「台灣之盾」「T-DOM」的新型多層防空系統連接。

這導致中以兩國在2026年初對台灣軍事援助問題上關係緊張，同時也促使中國與伊朗軍事合作日益加強，以應對以色列、台灣和索馬利蘭之間不斷增長的軍事合作。

中國情報網絡滲透 以色列強化警戒

中國認為以色列此舉旨在破壞北京的穩定。為此，中國部署了先進的網路技術，滲透到與以色列國防部及特拉維夫所有軍事機構等安全、軍事和情報機構合作的以色列公司的內部網路。此外，據報導，中國也透過其「關係網」滲透到了以色列摩薩德和辛貝特等情報機構。

此外，中國情報機構透過「關係情報部隊」（Guanshi Force）監控以色列和美國之間的所有形式的技術和國防合作。北京試圖追蹤以色列和美國之間的商業和國防活動，尤其是在先進武器銷售和兩用技術領域。

為因應以色列的行動，中國情報機構加強了對「兩用民用和軍用技術以及以色列網路間諜活動」的監控。這包括對向以色列出口先進電子元件實施未公開的限制或默許抵制，擔心這些元件被用於加薩戰爭。

為回應以色列情報和軍方試圖在索馬利蘭分離地區建立軍事基地的企圖，尤其是在以色列外交部長吉迪恩·薩爾訪問索馬利蘭首府哈爾格薩之後，中國於2026年1月初派遣外交部長王毅訪問索馬利亞合法首都摩加迪沙。這次訪問是對薩爾訪問索馬利蘭的直接回應。

以色列國內和國外安全情報機構警告稱，中國利用以色列軍官出行時使用的中國產電動車進行間諜活動存在風險。這促使以色列軍方開始取消租賃這些中國產電動車的合約，並將以色列軍方高級軍官的手機從安卓系統更換為蘋果手機，以避免潛在的安全漏洞。

多份以色列情報和軍事報告也發現，中國針對以色列政府機構和電信公司進行網路間諜活動，以收集服務於北京在該地區戰略利益的數據。這些活動的具體目標是監控以色列與反對中國的台灣政權之間的官方通信，並追蹤特拉維夫與索馬利蘭分離地區不斷變化的關係。

以色列與台灣合作日增 中國靠向伊朗制衡

此外，這些活動還試圖阻止以色列在索馬利蘭建立軍事基地的任何軍事行動，因為這將損害中國在該地區的利益及其「一帶一路」倡議。這將透過阻止以色列控制亞丁灣、曼德海峽和霍爾木茲海峽的海峽和海上航線網絡來實現，而中國的大部分投資、商業和經濟活動都經由這些海峽和航線進行。中國正試圖對抗這種控制。

中國對以色列的行動做出了強硬回應，認為這些行動損害了其在敏感的非洲之角和中東地區的利益。此前，以色列外長吉迪恩·薩爾訪問了索馬利蘭，並同意在那裡建立以色列軍事基地。

此外，以色列也支持台灣的防空系統並將其與以色列的「鐵穹」系統整合。中國與其地區盟友伊朗的密切關係進一步加劇了這種緊張關係。

以色列與中國的關係惡化，尤其是在加薩戰爭之後，這一點顯而易見。以色列情報和軍方對中國的看法已從經濟夥伴轉變為潛在的安全威脅，在與特拉維夫的對抗中，中國傾向伊朗軸心。這促使以色列情報機構加強了對中國在以色列境內投資和科技的監控。

