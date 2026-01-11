自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

元晶12月營收暴跌46.6％ 網友逆向熱議「越爛越噴」

2026/01/11 13:38

太陽能模組廠元晶（6443）去年12月營收較去年同期下滑46.6%，累計全年營收則下降59.6%。（示意圖，資料照）太陽能模組廠元晶（6443）去年12月營收較去年同期下滑46.6%，累計全年營收則下降59.6%。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕太陽能模組廠元晶（6443）近日公布營收數據，去年12月營收較去年同期下滑46.6%，累計2025全年營收則下降59.6%。消息一出，立刻在PTT引發熱烈討論，部分網友對元晶業績表現不以為意，甚至直呼「越爛越噴」。

元晶9日公布公司2025年12月營收為1.22億元，較去年同期的2.28億元減少約46.6%；累計2025全年營收則為18.25億元，年減幅達59.56%。元晶表示，月營收下降主要受到政府綠能政策推動速度以及市場淡旺季因素影響。

消息公布後，立刻在PTT引發熱烈討論。部分網友對元晶業績表現不以為意，甚至直呼「越爛越噴」，有網友稱「股市很簡單 基本面越爛越會噴」、「越爛越噴+做夢 噴上外太空」、「爛到流湯，但垃圾台股主力就愛這款」、「月減46 噴到46」、「最近對岸取消光伏出口退稅 對他可能是利多」、「太早下車 qq」、「地面太陽能那麼多片都虧錢，太空片數更少，越爛月噴」、「要拉回了，準備上車」等。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財