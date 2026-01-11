川普簽令保住委國油錢！美財長揭密下週解除制裁 1原因鎖定重組4.7兆債務

美國總統川普日前在白宮與石油巨頭會面。財長貝森特（見圖）隨後證實，美方最快將於下週解除部分對委內瑞拉的制裁，以加速石油出口與經濟重建。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolás Maduro）後，華府正迅速啟動該國的經濟重整程序。據《路透》10日獨家報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美國最快可能於下週解除對委內瑞拉的部分制裁，以促進石油銷售，並計畫與國際機構合作動用高達50億美元（約新台幣1568.5億元）的凍結資產。

貝森特在專訪中指出，財政部正研議調整制裁措施，以便將存放在油輪上的原油銷售所得匯回委內瑞拉。他強調，這筆資金將用於運行政府、因應安全部門開支並改善民生。總統川普已於9日晚間簽署行政命令，禁止法院或債權人扣押美國帳戶中的委國石油收入。貝森特表示，這些資金必須受到保護，以換取委內瑞拉的「和平、繁榮與穩定」。

請繼續往下閱讀...

重啟IMF與世銀合作 瞄準4.7兆元債務重組

美方此次行動標誌著委內瑞拉將重返國際金融體系。貝森特計畫下週與國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank）領導人會面。他提議將委國目前被凍結、價值約4.9億美元的3.59億個「特別提款權（SDR）」貨幣資產轉換為美元，用於國家重建。

委內瑞拉目前面臨複雜的1500億美元（約新台幣4.7兆元）債務重組難題。自2007年前領導人查維茲宣告「不再需要向華府要錢」後，委國與國際貸款機構已中斷往來逾20年。消息人士指出，世銀正參考過去因應阿富汗與敘利亞政權更迭的經驗，探索如何對委國提供早期支援。

民營石油商搶進 貝森特：雪佛龍承諾將大增

針對產業重返，貝森特認為相較於較為謹慎的大型石油巨頭，私人持有的中小型石油公司將會率先重返委國油田。他指出，長期留在當地的雪佛龍（Chevron）預計將大幅增加投入。此外，美國進出口銀行（EXIM）也可能在融資擔保方面扮演關鍵角色。貝森特強調，美方的目標是透過解鎖資源與促進外銷，協助委內瑞拉在後馬杜羅時代迅速恢復運作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法