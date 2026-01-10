櫻桃爆出超級甜甜價！台灣最殺價格來了

智利櫻桃近期價格更實惠，吸引許多消費者採買。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃價格更甜了，本週末（10日）北部出現每台斤169元，中部傳統市場更殺到1盒4.5台斤裝只要690元，相當於每台斤只要153元左右。讀者向本報透露，因為價格實惠一口氣買了2盒，讓家人爽吃。

今年元旦智利櫻桃就出現降價跡象，傳統市場每台斤大約200元，比之前的280至300元更便宜，下跌幅度介於28.6%至33.3%。不同等級或者來自不同產地的櫻桃價格也有差異。

經過10天之後，智利櫻桃價格又降了。根據本報10日走訪北部1傳統市場，攤商祭出的價格是每台斤169元，現場還提供消費者免費試吃1顆，吸引許多婆婆媽媽搶買。

攤商還表示，這批智利櫻桃是海運進口，價格真的很實惠。

智利櫻桃降價吸引消費者嘗鮮。（讀者提供）

一位讀者也說，中部傳統市場價格更吸引人，每盒4.5台斤裝只要690元，相當於每台斤只要153元左右，比北部傳統市場還便宜，所以一次買了2盒，讓家人品嘗。

