UNIQLO這款百搭外套狂降2000日圓太實穿 還有法國品牌聯名加持

這是優衣庫與法國時尚品牌Comptoir des Cotonniers的聯名款。燈芯絨布料柔軟蓬鬆，穿著舒適，輕鬆打造溫暖時尚的造型。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）正在以折扣價出售時尚和高端的夾克。優衣庫提供豐富的商品選擇，從日常穿著到潮流單品應有盡有。目前，許多適合日常穿著的熱門單品正在打折，價格實惠。一款「燈芯絨短外套」是本次折扣商品之一，原價6990日圓（所有價格均含稅），現價僅需4990日圓。

這是優衣庫與法國時尚品牌Comptoir des Cotonniers的聯名款。燈芯絨布料柔軟蓬鬆，穿著舒適，輕鬆打造溫暖時尚的造型。這款燈芯絨外套有三種顏色可選：米白色、深棕色和藏藍色。藏藍色完美展現了燈芯絨的光澤。

請繼續往下閱讀...

這保暖的燈芯絨面料製成的短外套由於是拉鍊款式，所以設計上不太舒適，給人一種成熟穩重的感覺。正面採用全拉鍊設計而非紐扣，簡潔的線條和銀色五金配件賦予它俐落幹練的氣質。它既有休閒的燈芯絨質感，又兼具酷炫的都會設計感。挺括的領口也為臉部增添了一抹亮點。

兩側都有口袋，方便攜帶智慧型手機和其他物品。它有一個方便取用的側袋。你可以把智慧型手機或口紅等小物放在裡面，這樣出門就輕裝上陣了。略短的裙長讓上半身看起來更纖細。雖然尺寸偏小，但彈性布料讓穿著非常舒適。

這款外套版型簡潔，因此可以輕鬆搭配褲裝或裙裝，非常百搭。搭配百褶裙和樂福鞋，打造經典造型。

另一種推薦的穿搭方式是搭配牛仔褲和運動鞋，打造休閒造型。官方網路上的產品評論包括「百搭單品」、「閃亮又時尚！非常滿意」、「讓你看起來很有型」、「百搭外套，可以搭配任何風格的服裝」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法