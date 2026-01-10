金價何時登上5000美元 華爾街投行點出最快「在此時」

儘管金價近期漲幅巨大，瑞銀認為基本面環境仍然支持2026年進一步上漲。（路透）





〔財經頻道／綜合報導〕黃金在去年12月29日創下了新的歷史高點、在2025年上漲64%後，2026年迎來了自1979年以來表現最強勁的一年，自2023年初以來累計漲幅接近140%。華爾街銀行投顧看好今年上半年金價可望登上5000美元。

由Giovanni Staunovo領導的瑞銀策略師在一份報告中表示，「黃金在去年12月底創下新的紀錄高點，這是由於在美元疲軟、地緣政治緊張、機構不確定性和季節性流動性低的情況下，市場對實物資產的需求所推動」。作為價值儲存的吸引力。這些驅動因素共同證明了對2026年新紀錄水平的預期是合理的。預測全球黃金總需求約為4850公噸，這將是自2011年以來的最高水平。

儘管近期漲幅巨大，瑞銀認為基本面環境仍然支持2026年進一步上漲。

與此同時，瑞銀指出發達經濟體政府債務急劇上升，預計今年將達到GDP的約110%，高於20年前的約75%，並根據國際貨幣基金組織的數據，到本十年末進一步上升至118%左右。

另外，滙豐銀行大宗商品策略師預計黃金價格最快將在上半年達到5000美元。策略師James Steel在一份報告中寫道，「我們預計價格將在2026年上半年達到或接近每盎司5000美元。然而，隨著2026年的推進，這一漲勢可能會減弱」。

James Steel指出，「我們對黃金的看法仍然看好」。匯豐銀行最近將2026年3月的黃金價格目標上調至每盎司5000美元。

