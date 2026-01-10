擁5600萬資產竟入不敷出 7旬阿公刷爆信用卡嚇傻了

外媒披露，部分退休人士擁有高額資產，卻因變現困難，陷入現金流動性不足的困境。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使擁有資產，有些人也難以支付「本月帳單」。原因在於，他們的大部分資產集中在房地產和長期投資商品，導致手頭現金不足，陷入「有資產無現金」的困境。1位74歲日本阿公擁有2.8億日圓（約台幣5600萬）身家，因錢都卡在固定資產，造成入不敷出，還刷爆信用卡，他自爆想到信用卡逾期就害怕，最終求助專家提升資產流動性，以因應緊急需求。

《The Gold Online》披露退休人士擁有高額資產，卻因變現困難，陷入現金流動性不足的困境。74歲田島裕之（化名）與72歲妻子田島恵美（化名）住在東京公寓，房貸早已​​還清。這對夫婦還透過繼承和其他途徑增加資產，身家約2.8億日圓。

某天這對夫婦竟來到政府單位求助，原因竟是沒錢繳稅，田島裕之坦言真的很尷尬，擔心政府人員會說「有資產就能交」，但這個月真的交不起稅。因為田島夫婦幾乎沒有現金或存款。

他們居住的公寓價值很高，卻無法隨時變現，從已故父親那裡繼承的鄉下土地即使想賣也很難找到買家，至於長期投資理財商品若解約，可能損失本金。

田島裕之說，雖然有準備生活開支的花費，但數額不大，「我以為自己很安全，因為我有很多資產」。然而，當遇到像繳稅這樣有固定期限的支出時，竟發現自己能立即拿出的錢比想像的少。

除此之外，田島夫婦一次性付款的壓力也越來越大，然後又收到了繳稅通知，他坦言，「這個月我錢不夠用，信用卡額度已經用完了，逾期這個詞閃過我的腦海，讓我很害怕。」

報導指出，即使有特殊情況無法支付稅款，稅款也不會自動免除。放任不管可能會導致稅務部門催繳和滯納金，因此田島夫婦決定在隱瞞債務之前諮詢稅務顧問。在稅務諮詢中，他們解釋了目前的狀況，並提出可以討論分期付款等付款安排，讓夫婦倆鬆了一口氣。

同時，田島夫婦也盤點了資產，將相當於六個月到一年生活費的資金預留出來，並調整理財策略，增加現金部位。

報導提醒，田島夫婦的案例或許看似極端，但擁有資產並不代表就不需要擔心付款，這是所有退休家庭的共同難題。如果資產主要集中在房地產和長期投資上，那麼在需要變現時可能會比較困難，這種「流動性缺口」會為退休後的支付帶來風險。

