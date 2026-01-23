LTN經濟通》處方藥價全球最貴 川普也無招？

美國1年處方藥消費高達數千億美元。示意圖（歐新資料照）

美國藥價是它國數倍

〔財經頻道／綜合報導〕長期以來，美國處方藥價格高居全球之冠，不僅讓患者負擔沉重，也成為推升整體醫療成本的重要結構性問題。即使川普與部分聯邦參議員多次宣示改革決心，實際藥價仍居高不下，使保險體系與公共財政承受巨大壓力。

統計顯示，美國每年處方藥支出高達數千億美元，且仍持續成長。以2023年數據比較，美國人均藥品支出高達1374美元，遠高於德國的714美元、加拿大512美元、英國466美元與澳洲432美元，差距相當明顯。部分藥品的價差更令人震驚，例如治療第二型糖尿病的某款藥物，在法國售價約67美元，美國卻高達798美元；某口服抗癌藥在澳洲約4723美元，在美國卻要價約2.2萬美元，美國患者為相同療程付出的成本，往往是他國數倍。

造成藥價居高不下的關鍵，在於美國獨特的市場制度。與多數國家由政府或官方機構代表全民談判不同，美國採取由市場決定價格的模式，製藥商可自行訂價，再由私人保險公司與藥廠協商。這種高度分散且不透明的結構，導致相同藥品在不同保險方案、不同地區價格差異極大，也削弱整體議價能力。

根據《路透》近期報導，製藥公司計劃在2026年上調至少350種藥品價格。示意圖。（美聯資料照）

專利制度保護 20年獨占

專利制度同樣是推升藥價的重要因素。美國藥品專利通常享有約20年的市場獨占期，原廠藥在專利期內幾乎沒有競爭對手。部分藥廠更透過「專利延伸」策略延後仿製藥上市，使高價狀態得以長期維持。另一方面，美國公共醫療保險如Medicare，過去長期被禁止直接與藥廠談判藥價，直到《2022年降低通貨膨脹法案》通過後，才逐步開放對部分高價藥物進行談判，相關措施預計至2026年才全面生效。

此外，美國藥品供應鏈中還存在藥品福利管理公司（PBMs）、批發商與零售藥房等多層中間商，其回扣與定價機制複雜，往往使患者仍需依名義高價負擔自付額。製藥公司則常以研發成本高昂作為訂高價的理由，業界估計，一款新藥從研發到上市平均需投入超過26億美元、歷時十年以上。美國也因此成為全球新藥優先上市的核心市場，高藥價被視為回收研發投資的重要來源。

川普曾痛批，美國藥品價格比其他任何國家高得多。示意圖（歐新資料照）

製藥公司仍計畫於2026年調漲至少350種藥品價格

近年來，專科藥物與罕見疾病療法快速成長，也進一步推升支出。這類藥品單價極高，雖然用藥人數有限，但在整體醫藥支出中占比卻不斷攀升。

政策面上，川普政府再度主張推動「最惠國定價」機制，要求製藥商向美國提供與其他富裕國家相同或更低的價格，並聚焦Medicare與Medicaid降價30%至80%。然而，研究也警告，若對進口藥品課徵高達25%的關稅，反而可能推升藥價，每年增加逾500億美元成本，弱勢患者首當其衝。

RAND研究指出，2024年美國處方藥平均價格為其他33個高收入國家的2.78倍，品牌藥甚至高達4.22倍。即便如此，路透社報導，製藥公司仍計畫於2026年調漲至少350種藥品價格，顯示結構性上漲壓力短期內難以扭轉。

整體而言，美國藥價問題並非單一因素所致，而是市場制度、專利保護、政府談判權限不足與供應鏈激勵機制交織的結果。如何在維持醫藥創新誘因的同時，有效降低民眾負擔，仍是美國醫療政策必須面對的長期難題。

