台灣出口大驚奇寫紀錄！外媒卻說「注意了」...原因曝光

財政部統計，台灣對美國出超由2024年的647億美元，暴增至2025年的1501億美元。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣晶片和人工智慧（AI）助攻，台灣財政部公布最新進出口統計，台灣對美國出超金額為1501.16億美元，比2024年的647.03億美元，高出1.32倍，是歷年最大增幅，但外媒指出，由於台美目前針對關稅仍在談判中，加上先前美國總統川普多次提及台灣對美國的貿易順差，恐為台灣在關稅談判上，面臨更大壓力。

根據我國財政部統計數據顯示，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，僅次於去年11月，並較上年同月增43.4%；去年全年出口6407.5億美元，年增34.9%；進口4836.1億美元，出超1571.37億美元，年增765.6億美元，意即包括出口、進口、出超等指標，都創下歷年新高紀錄。

根據財政部統計，2025年台灣對美國出口1982.7億美元、出超1501.2億美元，但由於川普多次提及台灣對美國的貿易順差，並以此做為對台課高關稅的理由。因此當初在關稅措施公布時，台灣被課徵32%的關稅，後降至20%，並稱這是「暫時性關稅」，雙方仍持續在談判中。

雖目前半導體產品被排除在課徵關稅之外，但專家分析指出，「如果貿易順差持續成長，可能會引起川普政府的警覺。」

不過川普的關稅目前已被告上美國法院。原定於美東時間9日，對川普政府去年祭出多項懲罰性關稅措施的合法性作出裁決，但根據最新報導，美國最高法院今天未作出裁決，預計於1月14日公布新一批裁決，外界聚焦多起重大案件，包括川普推動的全球關稅政策是否合法。

而日前美國財政部長貝森特受訪表示，若法院判決敗訴，川普政府還可動用許多其他授權，來彌補關稅損失。

《路透》近日整理一些「受關稅影響最大的國家和產業」，除了被重課50％的印度、巴西，遭課20％的台灣、15％的日韓也名列其中，其中台灣面臨20％對等關稅，《路透》提到，半導體及晶片製造商將深受影響，並列舉台積電（2330）及鴻海（2317）。

