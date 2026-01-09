手速掃貨！Costco資深員工激推8款最值得入手的商品

新的一年到來，美式賣場Costco上架許多商品吸引消費者目光。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕新的一年到來，美式賣場Costco上架許多商品吸引消費者目光。一名在Costco工作20年的員工柴契爾（Veronica Thatcher），分享8款1月份最值得下手的優質商品，包括Touchland 乾洗手液、Tutti Bella 披薩等。

柴契爾分享，Costco今年1月份上架許多優質商品，從優雅的家具到美味的零食都有，並推薦8款最值得購入商品。

1、Touchland 乾洗手液。Costco 現已開始販售廣受歡迎的Touchland 乾洗手液四瓶裝，方便攜帶，可以放在錢包、背包等。

2、佳能 Rebel T7 相機組：如果你的新年計畫裡想要培養攝影嗜好，現在正是入手好時機。這款相機組適合初學者，內含相機、兩個鏡頭、一個背包和一張記憶卡。

3、Abbyson Home儲物櫃：這個櫃子是非常適合在家中或辦公室展示裝飾品和收藏品。

4、Costco藍莓起司可頌：這款甜點裡包裹著濃鬱香滑的藍莓起司餡料，底部也經過焦糖化處理，嘗起來有香脆口感。

5、All-Clad 油炸鍋：如果你喜歡在家做油炸食品，不妨考慮這款3.5公升的All-Clad油炸鍋。這款不鏽鋼廚具的獨特之處在於它每次使用後都能自動過濾油，還配備了除臭過濾器，可以防止你的廚房瀰漫著油煙味。

6、Tutti Bella 披薩：義大利風味的 Tutta Bella 瑪格麗特披薩非常適合放在冷凍庫，以備不時之需，例如不想做飯的時候。

7、Reolink監視器：如果您正在尋找一款高解析度的家庭用監視機，Reolink 系統可能是一個不錯的選擇。它們可以連接到APP，讓您隨時查看家中情況。

8、Premier Protein 鬆餅：如果您正在進行高蛋白飲食，那麼 Premiere Protein 冷凍鬆餅是實現目標的絕佳方式。

