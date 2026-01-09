自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

手速掃貨！Costco資深員工激推8款最值得入手的商品

2026/01/09 22:53

新的一年到來，美式賣場Costco上架許多商品吸引消費者目光。（彭博）新的一年到來，美式賣場Costco上架許多商品吸引消費者目光。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕新的一年到來，美式賣場Costco上架許多商品吸引消費者目光。一名在Costco工作20年的員工柴契爾（Veronica Thatcher），分享8款1月份最值得下手的優質商品，包括Touchland 乾洗手液、Tutti Bella 披薩等。

柴契爾分享，Costco今年1月份上架許多優質商品，從優雅的家具到美味的零食都有，並推薦8款最值得購入商品。

1、Touchland 乾洗手液。Costco 現已開始販售廣受歡迎的Touchland 乾洗手液四瓶裝，方便攜帶，可以放在錢包、背包等。

2、佳能 Rebel T7 相機組：如果你的新年計畫裡想要培養攝影嗜好，現在正是入手好時機。這款相機組適合初學者，內含相機、兩個鏡頭、一個背包和一張記憶卡。

3、Abbyson Home儲物櫃：這個櫃子是非常適合在家中或辦公室展示裝飾品和收藏品。

4、Costco藍莓起司可頌：這款甜點裡包裹著濃鬱香滑的藍莓起司餡料，底部也經過焦糖化處理，嘗起來有香脆口感。

5、All-Clad 油炸鍋：如果你喜歡在家做油炸食品，不妨考慮這款3.5公升的All-Clad油炸鍋。這款不鏽鋼廚具的獨特之處在於它每次使用後都能自動過濾油，還配備了除臭過濾器，可以防止你的廚房瀰漫著油煙味。

6、Tutti Bella 披薩：義大利風味的 Tutta Bella 瑪格麗特披薩非常適合放在冷凍庫，以備不時之需，例如不想做飯的時候。

7、Reolink監視器：如果您正在尋找一款高解析度的家庭用監視機，Reolink 系統可能是一個不錯的選擇。它們可以連接到APP，讓您隨時查看家中情況。

8、Premier Protein 鬆餅：如果您正在進行高蛋白飲食，那麼 Premiere Protein 冷凍鬆餅是實現目標的絕佳方式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財