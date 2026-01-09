台灣慷慨送索馬利蘭「這禮物」 索媒揭與中國1劣行截然不同

台灣援助索馬利蘭白米，協助弱勢家庭。（圖取自台灣駐索馬利蘭代表處臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年11月下旬，索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）為旱災援助提出緊急呼籲後，台灣隨即運送了288公噸白米，價值50萬美元（約台幣1575萬），協助索國應對旱災危機。索媒指出，這批物資凸顯台灣致力於向索馬利蘭提供直接的人道援助，也體現了雙方關係不斷深化。反觀中國則將援助武器化，加劇區域衝突，破壞非洲之角的穩定。

索媒《Somaliland Standard》報導，由於持續的乾旱持續影響索馬利蘭，台灣的援助將惠及約 1 萬個面臨糧食安全問題的弱勢家庭。索馬利蘭官員表示，台灣的援助將促進國際社會提供更多協助。

台灣駐索馬利蘭代表處在一份聲明也強調，這批台灣白米將為索馬利蘭帶來更多支持，並強調台灣實地提供實質援助，中國則將援助武器化，助長區域衝突。

報導說，這次物資運送凸顯了台灣致力於向索馬利蘭提供直接的人道援助，也體現了雙方關係的不斷深化。相較之下，中國則被指責將援助武器化，破壞非洲之角的穩定。

