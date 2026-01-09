微星2025年營收登峰 12月、第四季業績創同期新高

微星看好今年AI伺服器出貨放量之下，加上全方位的AI產品線佈局，營收目標續創新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）受惠於伺服器訂單增溫，加上高階電競筆電出貨暢旺，去年12月、第四季營收雙創同期新高，帶動2025全年營收登上歷年巔峰。管理層看好今年AI伺服器出貨放量之下，加上全方位的AI產品線佈局，營收目標續創新高。

微星12月營收168.65億元，月減16.2%、年增33.9%，第四季營收576.07億元，季減0.2%、年增11.9%，2025全年營收2301.96億元、年增16.34%。隨著AI應用逐步從雲端走向終端設備，微星近年持續調整產品布局，試圖將AI佈局延伸為橫跨不同場景的完整產品線戰略，範圍涵蓋伺服器、高效能邊緣桌機、超小型PC，到涵蓋顯示器與桌機的一體化商用平台。

微星致力於強化公司在AI領域的市場定位，管理層指出，在高階應用層面，以邊緣運算的AI桌上型電腦作為技術布局的核心，鎖定本地端 AI 推論與大型語言模型應用。這類產品強調算力與資料皆留在裝置端，回應企業與專業用戶對即時運算與資料隱私的高度需求。相較於過去高度仰賴雲端資源的AI架構，微星選擇將AI能力向終端延伸，反映出AI應用正逐步朝向去中心化與場景化發展。

在企業與商用場景方面，微星同步將AI能力導入更精巧的硬體形態，推出超小型AI PC，主打高密度部署與管理彈性。這類產品著眼於企業日常營運、資訊站與邊緣節點等應用需求，讓AI能以較低門檻進入辦公與商務流程。透過體積、連線與安全設計的整合，試圖將AI PC從單一使用者設備，轉化為可規模化部署的企業運算節點。

微星提到，公司正逐步將旗下AI納入整體商用生態系從顯示器、桌上型電腦到一體成型電腦，產品設計聚焦一致的操作體驗、IT管理與系統安全，目的在於降低企業導入AI運算的複雜度，讓AI能自然融入既有工作流程，而非成為額外負擔。這樣的平台化思維，也呼應混合辦公與分散工作場景下，企業對穩定性與可管理性的期待。

