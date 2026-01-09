廣越2025年營收創歷年次高 今年目標業績獲利同步成長

廣越董事長吳朝筆表示，2026年營收與獲利動能可望穩健向上。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）受惠於產品與產能配置更趨均衡，去年12月業績創下歷史同期第三高，完成史上最旺第四季表現，進而帶動2025全年營收創歷年次高，董事長吳朝筆表示，2026年營收與獲利動能可望穩健向上。

廣越去年12月營收12.5億元，月減7.8%、年增9.7%，第四季營收46億元，季減36.1%、年增35.4%，2025全年營收194.3元、年增17.9%。

展望2026年，吳朝筆指出，公司成長動能可望延續，來自新客戶Alo Yoga的訂單將進入放量期，可望帶動羽絨與非羽絨產品線同步成長。

吳朝筆認為，在全球供應鏈持續整併下，具規模與多產地彈性布局的製造商將更具競爭力，公司能在市場波動中維持穩健成長，主要來自長期品牌信任與效率改革成果。旗下約旦廠已成為廣越關鍵策略基地，受惠於關稅優勢，品牌下單比重逐步提升，因此，今年將持續推進約旦產能建置，強化中長期成長動能。

