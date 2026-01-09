自由電子報
強生製藥股票買不停 健亞:它們不是白衣騎士

2026/01/09 19:47

針對強生製藥持續買進持股，健亞發出聲明強調，強生不是白衣騎士。圖為健亞董事長陳正。（資料照）針對強生製藥持續買進持股，健亞發出聲明強調，強生不是白衣騎士。圖為健亞董事長陳正。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕強生製藥（4747）今日（1月9日）又依證交法43條之1第1項公告，1月8日又取得健亞持股4934張，累計自市場取得健亞持股已達13.86%、近1.6萬張。

針對近期股權變動與市場多則有關強生總經理蘇浩熙想當白衣騎士的新聞，健亞今日回應，「強生不是白衣騎士！」

健亞表示，強生的藥證超過七成是2001年前所取得，由於GMP的法規不斷更新，大多數老藥在新法規的要求下，成本已大幅增加，但相對應的健保價格逐年調降，與競爭者廝殺見骨，壓縮獲利空間。強生的老藥產品屬性與健亞現行的產品結構，基本上幾乎無法形成互補，對於合作雙贏的機會極微。

強生所看重健亞的針劑產能，雙方期望值亦有落差，健亞針劑產能已滿載，此次增資的主要目的即是提升相關硬軟體，支援自有研發產品進軍國際市場，並爭取國際CMO/CDMO訂單，與強生集團積極布局的安全針筒與醫材事業方向不同，毫無策略連結。

健亞重申，公司長期發展的主要方向，是將自己本土研發與製造的好藥，行銷國際市場，提升公司價值，這也是大股東國發基金與所有股東對健亞的期許。

