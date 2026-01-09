輔信2025年營收成長4.5％ 2026年營運審慎樂觀

輔信對2026年營運發展持審慎樂觀看法。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕準系統廠輔信（2405）去年12月營收1.37億元，月減20.6%、年增10.6%，第四季營收4.56億元，季增2.3%、年增14.3%，2025全年營收17.42億元、年增4.5%。管理層對2026年營運發展持審慎樂觀看法，並將持續聚焦智慧零售、視訊監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力，為未來營運奠定動能。

輔信指出，去年12月營收月減，表現主要反映耶誕節、新年等年終假期影響，以及部分專案型訂單出貨與驗收時程調整，但整體接單仍維持正向。美國企業資料管理與備援應用專案、日本藥妝通路應用專案持續出貨，同時日本既有監控應用客戶進行產品平台升級，新年度訂單逐步導入新機種，以及亞太地區12月整體出貨動能亦相對穩定。

輔信提到，在全球政經環境充滿不確定性與挑戰下，2025年仍實現營收成長，主要透過海外子公司深化在地化服務，並結合代理商、經銷商、解決方案合作夥伴及系統整合商，拓展商業與工業領域的邊緣運算與嵌入式應用機會。隨著AI與邊緣運算、工業數位化及智慧應用需求持續推進，有利於工業電腦與相關產品的市場推廣逐步轉化為實際斬獲的專案。

針對記憶體及部分關鍵零組件價格波動，輔信表示，此為產業共同現象，短期內可能影響客戶出貨安排，但整體專案需求基本面仍穩固。公司進行策略性備貨，並靈活運用多元供應商與規格選項維持零組件供應彈性，以降低供應鏈波動對營運的影響，後續專案型市場與產業數位化需求仍具延續性。

