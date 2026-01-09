維田2025全年營收成長3％ 2026年業績目標創新高

維田預期2026營運動能將十分充沛，目標再創歷史新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田科技（6570）去年12月營收8730萬元，月增7.5%、年增15.4%，第四季營收2.5億元，季增20.2%、年增18.9%，2025全年營收9.16億元、年增3.1%。管理層表示，後續將觀察客戶拉貨狀態，預期2026營運動能將十分充沛，目標再創歷史新高。

維田指出，回顧2025年整體因受美國關稅、國際經貿因素、新台幣匯率波動、地緣政治紛擾、記憶體大缺料等眾多外部因素影響，整體市況波動幅度較大。不過，在AI以及邊緣運算等剛性需求持續下，營運狀況挑戰與機會兼具，12月營收雖有歐美年底長假，但在出貨動能上依然維持高檔，2025全年累計營收回升至9.16億元，在經過兩年打底之後，公司盼能維持成長力道。

展望2026年，維田研判記憶體缺料雖然可能持續，但公司在零組件備料與管理上，皆有完善應對，產品規格分配亦十分平均，並已加速世代替換，且因工業電腦客製化程度及客戶依賴度高，記憶體缺料對於毛利率變化不大，營運影響尚屬輕微。同時，關稅議題等經貿政策預期在今年將明朗化，匯率波動亦有逐漸穩定趨勢，外部性影響程度逐漸淡化，且在啟動降息循環後，亦有機會帶動新一波企業資本支出，推升市況與AI邊緣運算持續發展。

維田提到，公司主要的經營領域皆有穩定的剛性需求，今年於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域皆有新品推出，並著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源、醫療、交通等市場發展，陸續已有專案訂單交付客戶試樣，或已進行認驗證，並且即將取證。此外，醫療新品、充電樁HMI、邊緣AI皆有新專案進行中，今年陸續可開始發酵，貢獻營收成長動能。

