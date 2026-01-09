五福2025營收87.6億元創新高，訂單能見度到Q2。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅行社（2745）受惠日本、韓國冬季旅遊暢旺、參團人數大幅成長，再加上郵輪表現亦亮眼下，2025年12月營收6.33億元，年增18.4%，全年營收87.6億元，較2024年營收75.64億元，年增15.8%，刷新歷年營收最高紀錄。

五福表示，2026年第一季出境旅遊市場利多包含9天春節連假、部分大學更有長達65天「史上最長寒假」，農曆春節銷售熱度維持高點，季節性商品包含春季賞櫻等行程，五福旅遊提早開賣並搭配早鳥優惠，訂單能見度已延伸至2026年第二季。

請繼續往下閱讀...

五福說，日圓匯率維持低位持續刺激赴日意願，助力日本旅遊產品銷售，春季櫻花、夏季各地特色祭典對於台灣旅客極具吸引力，會布局多元行程搶攻商機。另外，除了深耕台北、高雄出發市場，未來將積極強化台中出發之產品線，搶攻中部旅遊市場。

五福持續擴大通路布局並積極招募人才，目前全台員工約550人，約為疫情前80%，2026年預計再招募逾100名生力軍，重點鎖定業務、旅遊產品規劃人才。五福旅遊目前全台共有17個服務據點，將持續針對高消費潛力區域進行展店，2026年第一季預計於新北三峽、桃園中壢再各開一間新門市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法