雄獅2025年營收300億寫歷史次高 看好2026年

雄獅2025年營收300億元創歷史次高。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕在跨年檔期、冬季旅遊及長程線需求帶動下，雄獅（2731）2025年12月營收為22.38億元，創歷史同期新高，全年營收為300.28億元，年增6.84%，創歷史次高。

展望2026年，雄獅指出，持續看好全球旅遊市場，且受惠航空公司機位供給增加及假期增加等趨勢，預期無論出入境旅遊熱度不減，市場規模仍有成長空間。雄獅將持續透過既有完整通路、多元產品線，強化會員制創造市場優勢，未來成為驅動會員消費成長與長期經營的關鍵引擎。

雄獅指出，2025下半年，在暑假、新增國定假日的連假效應、普發現金等效應發酵下，旅遊旺季動能延續，12月也因耶誕假期、跨年慶典及冬季旅遊的需求帶動下，推升12月整體營收，而全年在加深聚焦「產品升級」與「體驗差異化」，順應旅客偏好長天數、深度與高品質行程的趨勢，強化品牌在高價值路線與主題行程的競爭力，帶動營收規模同步提升。

雄獅2025年前三季EPS 13.31 元，雄獅指出，包括長程線、高端客製團及深度主題旅遊的佔比持續提升，有效帶動客單價與毛利率的升高。

