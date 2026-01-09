和碩2025年營收約略持平 看好今年伺服器營收顯著成長

和碩看好2026年的伺服器業務將顯著成長，可望帶動整體運算業務的營收和獲利率改善。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）去年12月營收998.94億元，月減1.9%、年減2.5%，第四季營收3195.2億元，季增23.9%、年減2.3%，2025全年營收1兆1171.53億元、年減0.73%。管理層看好2026年的伺服器業務將顯著成長，可望帶動整體運算業務的營收和獲利率改善。

和碩12月筆電出貨90至95萬台，月增30.3%，年增23.3%；第四季出貨約240萬台，季對季持平，年增23.6%；累計2025全年出貨約900萬台，年增12.5%。儘管2025年電子產品營收疲軟，但和碩近年開始將目光轉向伺服器市場，與多家雲端服務供應商（CSP）合作，計劃在台灣及美國擴大伺服器生產。

請繼續往下閱讀...

和碩預計1月23日舉辦集團家庭團圓日活動，以「風馳雷掣、制勝新局」展開2026年的營運新篇章，管理層初步看好今年伺服器出貨量將大幅增加，消費電子領域將因新遊戲機的推出而獲得增長，有機會帶動整體營收回升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法