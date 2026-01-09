我去年出口規模超車新加坡 23年來首見

我國去年出口增幅34.9%遙遙領先主要國家，且出口規模超過新加坡、為23年來首見。（美聯社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布2025年出口6407.5億美元、首度飆破6千億美元大關。財政部統計處長蔡美娜表示，我國去年出口增幅34.9%，遙遙領先主要國家，且出口規模超過新加坡，為23年來首見。

蔡美娜說明，台灣出口值從1千億美元到2千億美元花了11年，2千億美元到3千億美元花了5年，3千億美元到4千億美元更費時10年，但這次出口從4千億美元直接跳到6千億美元只花了4年，在亞洲四小龍是獨一無二的，香港花了11年、南韓也花了10年。

根據財政部統計，2025年總出口、進口及出超均刷新紀錄，對美國、東協出口及出超也創新高，對南韓出口、進口及入超則同創新高，主因自南韓大量進口HBM（高頻寬記憶體）。蔡美娜表示，去年12月出口再次令人驚豔，預料今年1月出口約581億到604億美元、年增50%至56%，主因AI商機沒有減弱跡象，感覺愈來愈強，廠商一面倒看旺，而台灣有本事吃下商機。

蔡美娜說明，去年出口增幅為近15年最大，遙遙領先主要國家，進口增幅則是近4年最大，對美國、東協出超以及對南韓入超均創新高，對東協出口首度突破千億美元。自2003年以來，亞洲四小龍中，出口規模南韓、香港穩居前2，新加坡居第3，台灣排名第4，但台灣今年出口將超過新加坡排名第3，為近23年來首見。

另，去年對美國出口占總出口比重提升至30.9%，高於對中港出口占比26.6%，為26年來首見；且兩者差距4.3個百分點、為32年以來最大差距。

