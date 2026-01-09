國際級環安衛制度在台落地 Coupang 酷澎強化職場安全與人才發展

參與勞發署活動的求職青年與Coupang 酷澎環安衛資深經理柯柏丞（右）交流心得。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕美商 Coupang 酷澎持續深耕台灣市場、擴大營運布局，積極響應政府政策並參與各項人才賦能活動，成為人力銀行公布最受求職者關注的企業之一。Coupang 酷澎不僅提供多元職涯機會，更以「以人為本」的永續職場環境，吸引各領域專業人才加入。

Coupang 酷澎致力建立國際級環境安全衛生（EHS）團隊，以優於法規需求的人力配置，全面進駐辦公室與物流中心，長期守護第一線物流人員的健康與安全，同時也為具環安衛、工程、健康管理等背景的專業人才，提供具發展性的職涯舞台。Coupang酷澎於2025年兩度與勞動力發展署北分署合作，分別於青年職涯發展中心和國立臺北護理健康大學舉辦職涯活動演講與分享，展現EHS團隊對於企業營運的重要性與個人職涯發展潛力。

Coupang 酷澎環安衛資深經理柯柏丞表示，符合永續發展的企業能夠在追求營運成長的同時，展現對員工安全與健康的重視。「在現行法規已高度規範水、電、廢棄物與土地等能資源運用，Coupang酷澎能受到求職者關注，在於如何更全面地照顧『人』。」柯柏丞指出，透過跨部門溝通與合作，Coupang 酷澎陸續於物流中心設置物流人員可自由進出的酷涼專區，並導入定點式空氣調節系統（HVAC），有效提升通風效能，為物流人員打造舒適、安全的工作環境。

在員工健康促進方面，Coupang 酷澎持續以系統化與前瞻性思維投入職場健康治理。負責健康與福祉策略規劃的資深經理劉怡辰表示，現代勞動人口每日有超過三分之一時間於職場中度過，企業若能將健康照護服務前移至工作場域，並以預防為核心進行整體規劃，除可有效降低潛在健康風險，更有助於強化組織永續經營的基礎。

在Coupang酷澎全力支持「以人為本」的職場理念下，劉怡辰與團隊推動為期6週的「健康管理與關懷計畫」，結合醫療專業評估、健康風險預防與行為改變介入機制，以三個月為中期評估基礎，引導員工主動關注自身健康狀況，並逐步培養規律運動與健康生活習慣，進一步將職場健康促進內化為企業文化的一環。以實證導向為基礎的推動模式，不僅提升員工健康意識，也具備高度可擴展與可複製性，為酷澎推展永續職場環境的實踐之一

憑藉對職場安全與員工健康的長期投入，Coupang 酷澎先後獲得衛生福利部國民健康署「113 年健康促進職場認證」，以及台北市、桃園市「AED 安心場所認證」，展現企業落實安全職場、關懷員工健康的具體成果，也彰顯 Coupang 酷澎深耕台灣、持續吸引優秀人才加入的長期承諾。

健康與福祉資深經理劉怡辰引述國際衛生組織WHO資料，強調職場臨場健康服務已成全球趨勢，亦是Coupang酷澎持續投入的方向（業者提供）

